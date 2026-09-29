"Las historias de Chacho" vuelve a tener función en Paraná

El elenco teatral Ribera presentará la producción dramática titulada "Las historias de Chacho" este sábado 3 de octubre a partir de las 21 en el espacio cultural Casa Grande, ubicado sobre la calle Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná.

La propuesta consiste en una función teatral apta para todo público que busca recuperar el legado del ámbito dramatúrgico regional, ofreciendo a los espectadores un recorrido por situaciones cómicas, pasajes de nostalgia y reflexiones sobre la condición humana y las contradicciones de la sociedad contemporánea.

La pieza dramática se encuentra inspirada libremente en la célebre obra "Historias para ser contadas", escrita por el dramaturgo y director teatral entrerriano Osvaldo Dragún. En esta versión adaptada, la puesta en escena gira en torno a la labor de tres actores itinerantes que recorren distintos pueblos trasladando una escasa cantidad de vestuarios, elementos escénicos y personajes para compartir diversos relatos con las comunidades que visitan.

Por reservas, comunicarse al 343 5213747.