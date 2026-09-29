Los Nocheros llegan a Paraná para cerrar la gira por sus 40 años

Los Nocheros llegarán a la capital entrerriana el domingo 25 de octubre, a las 21, para presentar "Nocheros, 40 años", el espectáculo con el que el grupo salteño celebra cuatro décadas de trayectoria y que tendrá su cierre de la gira nacional en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15.

La presentación recorrerá distintas etapas de la historia de la formación y reunirá parte de las canciones que marcaron su camino desde 1986, en una noche que funcionará como el cierre de esta etapa de festejos, aunque la celebración continuará luego en distintos festivales.

Para Rubén Ehizaguirre, integrante de Los Nocheros, mantuvo una entrevista con Análisis donde señaló que transitar los 40 años de historia aparece como una experiencia que todavía se vive con entusiasmo. El músico aseguró que muchas veces le cuesta dimensionar el tiempo que pasó desde los comienzos del grupo. "Estamos transitando estos 40 años de una manera hermosa, como han sido estas cuatro décadas en las que ni me enteré que pasó el tiempo. Estos años han sido un vértigo tan grande, tan lindo, tan hermoso, que no ha sido una mochila pesada de cargar para nada", contó.

La gira aniversario llevó al grupo por distintas ciudades y escenarios del país, en encuentros en los que, según Ehizaguirre, el contacto con el público sigue siendo una de las partes centrales de la actividad. "Fue realmente un placer vivir todos estos años. Hoy vamos transitando y festejando esto y realmente la pasamos genial. En cada ciudad que visitamos, en cada teatro que estamos, en cada encuentro con la gente, lo que ocurre es algo bellísimo", aseguró.

El espectáculo que llegará a Paraná fue pensado como un recorrido por diferentes momentos de esa historia. El repertorio incluye canciones como Entre la tierra y el cielo, Signos y Canción del adiós, temas que forman parte de una trayectoria en la que el grupo fue construyendo una identidad propia dentro del folclore y ampliando el público que se acercaba al género.

A lo largo de estas cuatro décadas, Los Nocheros editaron más de 25 discos, recibieron Premios Gardel, fueron nominados a los Latin Grammy y llevaron sus canciones a escenarios de Argentina y de otros países.

Ese crecimiento estuvo acompañado por una transformación en la relación entre el folclore y el público. Ehizaguirre recordó especialmente el momento de auge que atravesó el género durante la década del 90, cuando Los Nocheros formaron parte de una generación que introdujo nuevas formas de abordar la música popular de raíz folclórica. "Fuimos parte de esa generación que dejamos todo, toda la impronta nueva, un sello nuevo, una forma, un sonido nuevo", explicó.

Con el paso de los años, el escenario musical cambió y otros géneros comenzaron a ocupar mayor espacio en los grandes medios y en las plataformas de consumo masivo. Sin embargo, para Ehizaguirre eso no significó que el folclore haya perdido presencia. La mirada del músico está puesta en lo que ocurre fuera de los grandes centros urbanos, donde encuentra una continuidad del vínculo con el género.

En ese sentido, considera que la menor presencia del folclore en determinados espacios de difusión no necesariamente representa una disminución del interés del público. "En el interior nunca faltó, por ahí puede faltar en lugares grandes como la Capital Federal, por cuestiones del momento o porque se está escuchando otra cosa, hay otros ritmos que predominan ahora, pero no nos quita el sueño para nada, nunca nos preocupamos por eso", sostuvo.

El grupo también atravesó los cambios en los modos de circulación de la música ya que durante buena parte de su trayectoria la presentación de un disco implicaba giras destinadas a recorrer medios, radios y ciudades para contar cuál era la nueva propuesta y establecer un contacto directo con periodistas y público. Hoy, ese proceso se desarrolla en buena medida a través de plataformas digitales y redes sociales.

"Yo particularmente prefiero diez mil veces de modo antiguo" porque, según explicó, antes existía "una cercanía, un calor con la gente y con los medios mucho más estrecho, mucho más directo. Las redes hacen todo más frío".

Otro de los aspectos que atraviesan la historia de Los Nocheros es la persistencia a través de las generaciones. Ehizaguirre contó que en las plateas pueden encontrarse personas que comenzaron a seguir al grupo cuando eran jóvenes y que hoy regresan a los recitales acompañadas por sus hijos y, en algunos casos, incluso por sus nietos. Para el músico, observar ese fenómeno representa una parte importante del recorrido realizado durante estas cuatro décadas: "Es hermoso saber que hemos abarcado semejante espectro, semejante abanico de edades", afirmó.

La continuidad del público también se relaciona con la incorporación de nuevos oyentes a través de colaboraciones con artistas de otros géneros. Los Nocheros han recurrido a ese formato para establecer cruces con músicos que no necesariamente provienen del folclore.

Para Ehizaguirre, la idea del "feat" es vincularse con otros artistas y "cruzar públicos" como una forma de acercarse distintas generaciones y comunidades musicales.

En ese recorrido, Paraná ocupará un lugar particular dentro de la celebración de los 40 años, ya que la ciudad será la última presentación de la gira nacional de aniversario, aunque el grupo continuará presentándose durante los meses siguientes en algunos festivales, pero que ya no tienen que ver con esta gira.

Las entradas para Paraná se encuentran a la venta a través de Gradatickets y también pueden adquirirse de manera presencial en Flamingo Bar.