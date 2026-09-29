Se presenta en Concepción del Uruguay un libro sobre literatura africana

El libro es el resultado de un proyecto de investigación sobre memorias transnacionales.

El Centro Regional de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (Crihcs), perteneciente a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), llevará a cabo la actividad titulada "Lecturas en diálogo: un recorrido por la narrativa africana contemporánea" este viernes 2 de octubre a las 17 en la Librería Helvética, ubicada en la calle 25 de Mayo 208 de la ciudad de Concepción del Uruguay.

La jornada busca presentar la novedad editorial Las literaturas de África y su diáspora y generar un espacio de intercambio en torno a las producciones literarias africanas contemporáneas y sus múltiples vínculos con los procesos de la diáspora internacional.

La obra que se expondrá durante el encuentro constituye una volumen colectivo publicado bajo el sello de la Fhaycs Uader que reúne la compilación de los trabajos y ponencias presentados durante las Primeras Jornadas de Literaturas Afro. Las literaturas de África y su diáspora, desarrolladas en la sede de Concepción del Uruguay en octubre de 2023.

La labor de coordinación editorial estuvo a cargo de las docentes Paula Aguilar, María Celeste Biorda y Giuliana Impini, quienes estructuraron el texto en ocho secciones: Inscripciones decoloniales y poscoloniales en África y el Caribe; De la migritude a la humanitude; Literaturas y lecturas desde el Magreb; Tramas de la violencia; Tramas de la memoria; Conocimientos, experiencias y escrituras afrocentradas; Género, voces y cuerpos; y Temporalidad y espacialidad, sumando como apartado de cierre una entrevista exclusiva a la poeta canadiense Lorrie Jean-Louis.

El origen de esta publicación se fundamenta en el trabajo de indagación llevado adelante por el proyecto de investigación denominado "Memorias transnacionales tramas de la violencia en las producciones culturales de América y África con especial atención a la literaturas. Apuntes para un diálogo sur sur".

El recorrido de este equipo de trabajo permitió identificar líneas de interés comunes entre docentes, estudiantes e investigadores de universidades argentinas, de la región y de distintos países de los cinco continentes, cuyos escritos en español, portugués e inglés se ensamblan en este libro para dar cuerpo a un espacio de producción académica enfocado en los lazos culturales y el diálogo Sur-Sur.

La entrada será gratuita y abierta al público en general.