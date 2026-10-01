Cartelera confirmada para el mes de octubre en el Teatro 3 de Febrero

El coliseo mayor renueva su programación cultural para las próximas semanas.

Se presentó la programación que se desarrollará a lo largo del mes de octubre en el Teatro Municipal 3 de Febrero de la capital provincial. La propuesta abarca una amplia oferta cultural orientada a diversos públicos, la cual reúne espectáculos de danza, recitales de música, funciones teatrales, comedias musicales, encuentros corales y actividades destinadas a delegaciones escolares.

Programación completa:

Lunes 5, 19 y 26

A las 9. Visitas guiadas al teatro

Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general.

Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com

Jueves 1

A las 21. Noche de gala 38º aniversario Guardia del Paraná

Entrada general: $15.000.

Ventas: por boletería del teatro.

Género: Exhibición bastoneo - Duración: 2 h.

Org. Asociación Civil Guardia del Paraná

Viernes 2

A las 20. Música en esta orilla: Marcia Müller y Dúo Bulos-Martínez

Entrada libre y gratuita.

Org. Subsecretaría de Cultura Municipalidad de Paraná

Sábado 3

A las 20. Mediterránea

Entradas anticipadas (agosto): $17.000 - Entrada general (septiembre): $20.000.

Género: Danza - Duración: 2 h.

Org. Movere Estudio de Danza

Domingo 4

A las 21. Matrimoniados

Entrada general: $20.000.

Ventas: por boletería del teatro.

Género: Comedia musical - Duración: 1:30 h.

Org. Favio Vides

Martes 6

A las 9:30. Los Vermichelis, delivery de cuentos

Entrada general: $4.000.

Ventas: por boletería del teatro.

Género: Teatro infantil - Duración: 55 min.

Org. Juvetea

Miércoles 7

A las 21. Melodías que llegan al alma

Entrada general: $8.000.

Por boletería del teatro.

Género: Musical - Duración: 1:30 h.

Org. Instrumental Entre Ríos y Cuerdas

Jueves 8

A las 20. Entrelíneas quinteto

Entrada general: $30.000 - Socios con carnet digital y menores de 25 años: gratis.

Por boletería del teatro o por Gradatickets

Género: Música clásica - Duración: 2 h.

Org. Asociación Mariano Moreno

Miércoles 9

A las 21. El show de La Marce: "El convento del bere bere"

Plateas y palcos: $25.000 - Tertulia: $20.000.

Por boletería del teatro

Género: Varieté - Duración: 1:30 h.

Org. Marce Soñez

Martes 13

A las 10. Ciclo La escuela va al teatro "Raris"

Entrada general: $5.000.

Por boletería del teatro.

Género: Tragicomedia musical - Duración: 1 h.

Org. Teatro del Bardo

Jueves 15

A las 21. Entre Ríos en sinfonía

Platea preferencial (fila 1 a la 8): $25.000 - Platea (fila 9 a la 15): $20.000 - Palcos bajos: $25.000 - Palcos altos: $20.000 - Tertulia: $15.000.

Por boletería del teatro.

Género: Musical - Duración: 1:30 h.

Org. Juan Manuel Bilat

Viernes 16

A las 21. Axel en Paraná "Así vivir tour"

Platea preferencial (8 primeras filas): $70.000 - Platea general y palcos bajos: $60.000 - Palcos altos: $50.000 - Anfiteatro y tertulia: $45.000 - Paraíso: $40.000.

Por boletería del teatro o por Gradatickets

Género: Música - Duración: 2 h.

Org. Paracima Producciones

Sábado 17

A las 21. Qué cacho de show, por Cacho Buenaventura

Platea preferencial (primeras 8 filas): $35.000 - Platea general: $30.000 - Palcos: $30.000 - Anfiteatro: $30.000 - Tertulia: $25.000.

Ventas: por boletería del teatro o por Gradatickets

Género: Humor - Duración: 1:30 h.

Org. Paracima Producciones

Domingo 18

A las 21. Elena Roger en concierto

Platea: $60.000 - Palcos bajos: $60.000 - Palcos altos: $55.000 - Tertulia: $35.000.

Ventas: por boletería del teatro o Passline

Género: Musical - Duración: 1:30 h.

Org. Mcontenidos

Jueves 20

A las 10:30. Abre la ventana

Entrada libre y gratuita.

Género: Musical infantil - Duración: 50 minutos.

Org. Escuela Coral Nº 1 "Jorge Mockert"

Miércoles 21

A las 20. Espectáculo de danza Mirta Medrano

Entrada general: $20.000.

Género: Danza - Duración: 2 h.

Org. Estudio de Danza Mirta Medrano

Jueves 22

A las 20. Concierto del coro de niños de la Universidad Adventista del Plata

Entrada general libre y gratuita.

Género: Coral sacro y popular - Duración: 50 min.

Org. Universidad Adventista del Plata

Viernes 23

A las 21. Damián Kuc: Historias innecesarias en vivo

Entrada general: $35.000.

Ventas: por boletería del teatro o por Platea Vip

Género: Charla - Duración: 1:30 h.

Org. Sin Producciones

Sábado 24

A las 21. Scene One presenta: "Love in red"

Entrada general: $18.000.

Ventas: por boletería del teatro o Platea Vip

Género: Teatro en inglés - Duración: 1:40 h.

Org. Sin Producciones

Domingo 25

A las 21. Kevin Johansen + Liniers en Paraná

Platea preferencial (primeras 8 filas): $65.000 - Platea general: $60.000 - Palcos bajos: $55.000 - Palcos altos: $50.000 - Tertulia: $40.000.

Ventas: por boletería del teatro o por Gradatickets

Género: Música - Duración: 2 h.

Org. Paracima Producciones

Martes 27

A las 9. Encuentro de coros escolares

Entrada libre y gratuita.

Género: Coros infantiles y juveniles - Duración: 2 h.

Org. Coordinación de la Modalidad de Educación Artística

Miércoles 28

A las 20:30. Gala un nuevo comienzo contemporáneo

Entrada general: $20.000.

Género: Danza - Duración: 2 h.

Org. Espacio de Danza

Jueves 29

A las 21. Función coreográfica 2026

Entrada general: $22.000.

Género: Ballet contemporáneo - Duración: 1:30 h.

Org. Lorena Bracamonte

Viernes 30

A las 21. "20 años de historias bailadas"

Anticipadas: Platea: $20.000 - Palcos (4 ubicaciones): $80.000 - Tertulia y paraíso: $15.000. En puerta: Platea: $25.000 - Palcos (4 ubicaciones): $100.000 - Tertulia y paraíso: $20.000.

Género: Danza - Duración: 2 h.

Org. Instituto Coreográfico de Danzas

Sábado 31

A las 20:30. Ballet "Los entrerrianos"

Entrada general: $10.000.

Ventas: por boletería del teatro.

Género: Danza - Duración: 2:30 h.

Org. Ballet "Los entrerrianos"