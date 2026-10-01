Cartelera confirmada para el mes de octubre en el Teatro 3 de Febrero

El coliseo mayor renueva su programación cultural para las próximas semanas.
Se presentó la programación que se desarrollará a lo largo del mes de octubre en el Teatro Municipal 3 de Febrero de la capital provincial. La propuesta abarca una amplia oferta cultural orientada a diversos públicos, la cual reúne espectáculos de danza, recitales de música, funciones teatrales, comedias musicales, encuentros corales y actividades destinadas a delegaciones escolares.
Programación completa:
Lunes 5, 19 y 26
A las 9. Visitas guiadas al teatro
Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general.
Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com
Jueves 1
A las 21. Noche de gala 38º aniversario Guardia del Paraná
Entrada general: $15.000.
Ventas: por boletería del teatro.
Género: Exhibición bastoneo - Duración: 2 h.
Org. Asociación Civil Guardia del Paraná
Viernes 2
A las 20. Música en esta orilla: Marcia Müller y Dúo Bulos-Martínez
Entrada libre y gratuita.
Org. Subsecretaría de Cultura Municipalidad de Paraná
Sábado 3
A las 20. Mediterránea
Entradas anticipadas (agosto): $17.000 - Entrada general (septiembre): $20.000.
Género: Danza - Duración: 2 h.
Org. Movere Estudio de Danza
Domingo 4
A las 21. Matrimoniados
Entrada general: $20.000.
Ventas: por boletería del teatro.
Género: Comedia musical - Duración: 1:30 h.
Org. Favio Vides
Martes 6
A las 9:30. Los Vermichelis, delivery de cuentos
Entrada general: $4.000.
Ventas: por boletería del teatro.
Género: Teatro infantil - Duración: 55 min.
Org. Juvetea
Miércoles 7
A las 21. Melodías que llegan al alma
Entrada general: $8.000.
Por boletería del teatro.
Género: Musical - Duración: 1:30 h.
Org. Instrumental Entre Ríos y Cuerdas
Jueves 8
A las 20. Entrelíneas quinteto
Entrada general: $30.000 - Socios con carnet digital y menores de 25 años: gratis.
Por boletería del teatro o por Gradatickets
Género: Música clásica - Duración: 2 h.
Org. Asociación Mariano Moreno
Miércoles 9
A las 21. El show de La Marce: "El convento del bere bere"
Plateas y palcos: $25.000 - Tertulia: $20.000.
Por boletería del teatro
Género: Varieté - Duración: 1:30 h.
Org. Marce Soñez
Martes 13
A las 10. Ciclo La escuela va al teatro "Raris"
Entrada general: $5.000.
Por boletería del teatro.
Género: Tragicomedia musical - Duración: 1 h.
Org. Teatro del Bardo
Jueves 15
A las 21. Entre Ríos en sinfonía
Platea preferencial (fila 1 a la 8): $25.000 - Platea (fila 9 a la 15): $20.000 - Palcos bajos: $25.000 - Palcos altos: $20.000 - Tertulia: $15.000.
Por boletería del teatro.
Género: Musical - Duración: 1:30 h.
Org. Juan Manuel Bilat
Viernes 16
A las 21. Axel en Paraná "Así vivir tour"
Platea preferencial (8 primeras filas): $70.000 - Platea general y palcos bajos: $60.000 - Palcos altos: $50.000 - Anfiteatro y tertulia: $45.000 - Paraíso: $40.000.
Por boletería del teatro o por Gradatickets
Género: Música - Duración: 2 h.
Org. Paracima Producciones
Sábado 17
A las 21. Qué cacho de show, por Cacho Buenaventura
Platea preferencial (primeras 8 filas): $35.000 - Platea general: $30.000 - Palcos: $30.000 - Anfiteatro: $30.000 - Tertulia: $25.000.
Ventas: por boletería del teatro o por Gradatickets
Género: Humor - Duración: 1:30 h.
Org. Paracima Producciones
Domingo 18
A las 21. Elena Roger en concierto
Platea: $60.000 - Palcos bajos: $60.000 - Palcos altos: $55.000 - Tertulia: $35.000.
Ventas: por boletería del teatro o Passline
Género: Musical - Duración: 1:30 h.
Org. Mcontenidos
Jueves 20
A las 10:30. Abre la ventana
Entrada libre y gratuita.
Género: Musical infantil - Duración: 50 minutos.
Org. Escuela Coral Nº 1 "Jorge Mockert"
Miércoles 21
A las 20. Espectáculo de danza Mirta Medrano
Entrada general: $20.000.
Género: Danza - Duración: 2 h.
Org. Estudio de Danza Mirta Medrano
Jueves 22
A las 20. Concierto del coro de niños de la Universidad Adventista del Plata
Entrada general libre y gratuita.
Género: Coral sacro y popular - Duración: 50 min.
Org. Universidad Adventista del Plata
Viernes 23
A las 21. Damián Kuc: Historias innecesarias en vivo
Entrada general: $35.000.
Ventas: por boletería del teatro o por Platea Vip
Género: Charla - Duración: 1:30 h.
Org. Sin Producciones
Sábado 24
A las 21. Scene One presenta: "Love in red"
Entrada general: $18.000.
Ventas: por boletería del teatro o Platea Vip
Género: Teatro en inglés - Duración: 1:40 h.
Org. Sin Producciones
Domingo 25
A las 21. Kevin Johansen + Liniers en Paraná
Platea preferencial (primeras 8 filas): $65.000 - Platea general: $60.000 - Palcos bajos: $55.000 - Palcos altos: $50.000 - Tertulia: $40.000.
Ventas: por boletería del teatro o por Gradatickets
Género: Música - Duración: 2 h.
Org. Paracima Producciones
Martes 27
A las 9. Encuentro de coros escolares
Entrada libre y gratuita.
Género: Coros infantiles y juveniles - Duración: 2 h.
Org. Coordinación de la Modalidad de Educación Artística
Miércoles 28
A las 20:30. Gala un nuevo comienzo contemporáneo
Entrada general: $20.000.
Género: Danza - Duración: 2 h.
Org. Espacio de Danza
Jueves 29
A las 21. Función coreográfica 2026
Entrada general: $22.000.
Género: Ballet contemporáneo - Duración: 1:30 h.
Org. Lorena Bracamonte
Viernes 30
A las 21. "20 años de historias bailadas"
Anticipadas: Platea: $20.000 - Palcos (4 ubicaciones): $80.000 - Tertulia y paraíso: $15.000. En puerta: Platea: $25.000 - Palcos (4 ubicaciones): $100.000 - Tertulia y paraíso: $20.000.
Género: Danza - Duración: 2 h.
Org. Instituto Coreográfico de Danzas
Sábado 31
A las 20:30. Ballet "Los entrerrianos"
Entrada general: $10.000.
Ventas: por boletería del teatro.
Género: Danza - Duración: 2:30 h.
Org. Ballet "Los entrerrianos"