Gato Negro dará inicio a su programación temática de octubre

El espacio Gato Negro Cultural, ubicado en la calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, dará comienzo a su nuevo ciclo de cine temático del mes de octubre denominado "Bestial" este domingo 4 de octubre a partir de las 19, con la proyección del largometraje La Mosca, clásico estrenado en 1986 y dirigido por el realizador canadiense David Cronenberg.

La iniciativa pretende brindar a la comunidad un espacio de encuentro, debate y apreciación audiovisual centrado en producciones de autor que explotan los límites del género del horror corporal y la ciencia ficción, abordando temáticas ligadas a la naturaleza instintiva del ser humano, la ambición científica y las transformaciones biológicas.

La película seleccionada para abrir la programación mensual posee una duración de 100 minutos y se encuadra como una versión revisada del clásico homónimo de 1958 dirigido por Kurt Neumann, el cual a su vez tomó como base el relato corto escrito por el autor George Langelaan.

La obra alcanzó en su momento una recaudación superior a los 60 millones de dólares y derivó posteriormente en la secuela La mosca II en 1989 y en proyectos derivados dentro del subgénero biopunk.

La trama sigue la historia de Seth Brundle, un científico brillante que desarrolla un par de cabinas denominadas "Telepods" capaces de realizar la teletransportación instantánea de objetos. Tras conocer en un evento de prensa a la periodista de ciencias Veronica Quaife, ambos inician una relación mientras intentan resolver los fallos del dispositivo que al principio destruía el tejido vivo de los sujetos de prueba. Luego de superar los inconvenientes al reprogramar el sistema y teletransportar con éxito a un babuino, Brundle decide probar el experimento en su propio cuerpo, sin advertir que un insecto ingresa a la cabina en el mismo instante del proceso.

El desarrollo de la película va mostrando la degradación física, genética y mental del protagonista, cuya estructura molecular resulta fusionada con la del insecto por la computadora del equipo.

Durante la función, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

Las entradas tienen un valor de $2.500 y podrán adquirirse directamente en puerta.