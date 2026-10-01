Kevin Johansen y Liniers traerán sus canciones y dibujos al Teatro 3 de Febrero

Kevin Johansen y Liniers, el 25 de octubre en el Teatro 3 de Febrero.

El dúo se presentará el domingo 25 de octubre a las 21 en Paraná, como parte de su Tour 2026. La propuesta combina música, ilustraciones en vivo y humor, y llega con el álbum “Desde que te Madrid” y el libro “Es nuestra forma de comunicarnos”.

Kevin Johansen y Liniers se presentarán el domingo 25 de octubre a las 21 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Será la primera presentación del dúo en la capital entrerriana, según anunciaron los organizadores, y formará parte del tramo final de la gira que nació de su reencuentro en 2023.

En el escenario, las canciones de Johansen se cruzan con los dibujos que Liniers realiza en tiempo real y que el público sigue en una pantalla. La improvisación, el humor y la complicidad entre ambos forman parte de un espectáculo que vienen construyendo desde hace más de 17 años.

El recorrido compartido los llevó por ciudades de América Latina y Europa, con actuaciones en teatros, salas, encuentros culturales y ferias del libro. También quedó registrado en dos DVD en vivo, grabados en Buenos Aires y México y editados por Sony Music, y en los libros OOPS! y BIS, publicados por Ediciones de la Flor.

Después de varios años sin compartir escenario, Johansen y Liniers retomaron la propuesta en 2023. Esa nueva etapa continuó durante 2024 y 2025 y sumó dos publicaciones: el álbum en vivo Desde que te Madrid, editado por Sony Music, y el libro Es nuestra forma de comunicarnos, de Editorial Común.

Con esos materiales, el Tour 2026 transita la etapa final de este reencuentro y tendrá a Paraná entre las ciudades de su recorrido.

Las localidades pueden adquirirse en gradatickets.com y en la boletería del Teatro 3 de Febrero.