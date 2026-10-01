La entrerriana Valentina Balcala participó de SAC Feria y abrió un debate sobre el mercado del arte

La artista y gestora cultural, radicada en Santa Fe, llevó a Villa Carlos Paz obras de artistas de Córdoba y Rosario a través de Belle Arti. Además, participó del conversatorio “Mercado en obra”, que reunió experiencias de distintas regiones del país.

La artista visual y gestora cultural entrerriana Valentina Balcala, directora de Belle Arti, participó de SAC Feria, realizada del 25 al 27 de septiembre en Villa Carlos Paz. Su intervención combinó la presentación de obras de dos artistas de Córdoba y Rosario con un espacio de conversación sobre el mercado del arte y las posibilidades de circulación fuera de los grandes centros.

La feria formó parte de la segunda edición de la Semana del Arte Contemporáneo, desarrollada bajo el lema “Hacia una nueva escena”. Por primera vez, la iniciativa incorporó este formato y reunió a más de 30 expositores en el Puente Uruguay. La programación había comenzado el 19 de septiembre, con actividades e intervenciones en distintos puntos de la ciudad.

Desde Belle Arti, proyecto que dirige en Santa Fe, Balcala acompañó a los artistas y presentó “Mercado en obra”, un conversatorio que tuvo como eje la mediación cultural: el trabajo de quienes conectan las obras y sus creadores con públicos, espacios de exhibición y compradores.

El encuentro contó con la participación de Bonaudi, directora de SAC y galerista de BON Itinerante; la fotógrafa Andrea Guedella, “Disparos”, de la Ciudad de Buenos Aires, quien presentó su libro Poptitud; y Denis Fredesvinda, integrante de Fundación Contempo e impulsora de ARTUC, la Feria de Arte de Tucumán.

Las participantes compartieron experiencias sobre el lugar de artistas, galerías, fundaciones y gestores en la circulación del arte contemporáneo. La conversación también permitió establecer contactos entre proyectos que trabajan en diferentes provincias.

“Participar en una feria no significa solamente llevar obras. También implica generar vínculos, encontrar nuevos interlocutores y abrir posibilidades para que los artistas puedan circular por fuera de los circuitos habituales”, señaló Balcala. La gestora destacó, además, la posibilidad de comercializar las obras como uno de los principales motivos de participación en estos encuentros.

Un proyecto que vincula gestión y educación artística

Belle Arti desarrolla su actividad en dos áreas. La galería, puesta en marcha en diciembre de 2024, se dedica al acompañamiento profesional de artistas, la exhibición y comercialización de obras y la vinculación con otros actores del circuito.

El atelier está destinado a la educación artística, la experimentación y la producción, con propuestas para artistas y público general. Allí también se realizan talleres, conversatorios y encuentros con creadores vinculados a la galería.

A través de ambas líneas, Balcala busca conectar artistas, públicos y espacios de distintas regiones. La participación en SAC Feria se inscribe en ese trabajo, con el propósito de ampliar las oportunidades de circulación y construir vínculos entre escenas que suelen desarrollarse de manera aislada.