La Escuela de Artes Visuales prepara un encuentro con fotógrafos de Entre Ríos y Santa Fe

La Escuela de Artes Visuales organiza un conversatorio público sobre fotografía y creación de la imagen con la participación de la fotógrafa Maga Ledesma y el realizador audiovisual Lucas Castro, el próximo martes 6 de octubre a las 18 en el Salón de Exposiciones del establecimiento ubicado en la calle Laprida 331 de la ciudad de Paraná.

La actividad académica se desarrolla en el marco de la cátedra Metodología de la Investigación Artística, con el propósito dar a conocer los trabajos de ambos autores emergentes y generar un espacio de reflexión e intercambio sobre los procesos creativos de la toma fotográfica, las decisiones técnicas y estéticas, las intenciones y los vínculos entre el registro visual y la realidad.

La jornada contará con la presencia de Maga Ledesma, exalumna de la institución que actualmente reside en la ciudad entrerriana de Colón y se desempeña como fotógrafa, docente y coordinadora de talleres. A lo largo de su carrera, la artista participó en múltiples proyectos culturales y muestras colectivas, además de obtener distinciones y reconocimientos en diversas convocatorias y salones de fotografía organizados en la provincia de Entre Ríos, aportando su experiencia en el ámbito de la enseñanza y la producción artística regional.

El fotógrafo y realizador audiovisual Lucas Castro integrará el panel desde la ciudad de Santa Fe, lugar donde reside en la actualidad. Castro comenzó su formación en el campo fotográfico en el año 2010 y completó su aprendizaje en talleres dictados por reconocidos profesionales de la disciplina. Dentro de su trayectoria destaca el ensayo fotográfico titulado "El tiempo del silencio", proyecto que fue seleccionado en la convocatoria pública Espacio Santafesino en 2016 para su posterior edición impresa, sumado a la publicación de la obra "Trashumancia" en 2021 y la realización en 2023 del proyecto Indelebles, una serie de carácter documental centrada en el trabajo y la producción de fotógrafos de la región del Litoral.

La actividad será gratuita y abierta a todo público.