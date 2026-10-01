La muestra colectiva "Ficciones en línea" abrirá este jueves en Blanca Irradiante

Los artistas visuales Elina Aguilar, Carolina Bettanin, Luz López, Claudio Osán y Lisandro Pierotti inaugurarán este jueves 1 de octubre a las 20 la exposición colectiva de dibujo titulada "Ficciones en línea" en Blanca Irradiante, ubicada en la planta alta de Casa Boulevard (Ituzaingó 80).

La propuesta artística busca generar un punto de encuentro alrededor de la disciplina del dibujo concebido como registro, memoria, imaginación y herramienta para atravesar los límites de lo visible, exponiendo obras que abordan la representación cotidiana y las dimensiones extraordinarias del pensamiento visual.

La exhibición permanecerá abierta para ser visitada hasta el jueves 22 de octubre.

Desde la organización señalaron que el proyecto curatorial se basa en la convergencia de diversas trayectorias y lenguajes generacionales que se articulan en una acción común basada en observar, registrar, imaginar y transformar el entorno de los autores, permitiendo que la técnica gráfica funcione como un vehículo para hacer visible aquello que permanece en los márgenes de la experiencia o entre el recuerdo y las percepciones difíciles de nombrar.

Junto con la habilitación de las salas de exposición, la programación complementaria incluirá dos actividades especiales, ya que en el transcurso del ciclo se llevarán a cabo una jornada de Jam de Dibujo y un taller interactivo denominado Pintura para el Goce.

El ingreso será libre y gratuito.