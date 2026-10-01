La Orquesta Sinfónica cambia de sede: el concierto del sábado será en La Vieja Usina

La Sinfónica de Entre Ríos tocará este sábado a las 20, en La Vieja Usina. Gentileza: Paula Osti.

Tras la suspensión de la última presentación en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos tocará este sábado 3 de octubre a las 20 en La Vieja Usina. Gonzalo Hidalgo será el director invitado de una velada que incluirá un estreno en Argentina y obras de Ravel y Dvořák. La entrada será libre y gratuita.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos trasladó a La Vieja Usina el concierto que había anunciado para este sábado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La presentación comenzará a las 20 en Gregoria Matorras 861, Paraná, con acceso por orden de llegada.

La organización informó que el cambio responde a “razones de fuerza mayor”, sin precisar otros motivos. El traslado se conoce después de la suspensión del último concierto en el Juan L. Ortiz, ante las condiciones de temperatura de la sala y la falta de climatización.

Al referirse a aquel episodio, el director artístico de la Sinfónica, Luis Gorelik, había calificado la temperatura como “claramente, inusual” y atribuido la situación a “una ola de calor inesperada”. Explicó que el centro cultural no cuenta con climatización y que la programación allí evita los meses de frío o calor intenso. También valoró la gestión del espacio y la respuesta del público, aunque volvió a señalar una necesidad pendiente: “Seguimos soñando con la existencia de una sala de jerarquía en Paraná”.

Un estreno y dos obras del repertorio sinfónico

Este sábado, la orquesta contará con el venezolano Gonzalo Hidalgo como director invitado. El programa comenzará con Nardugan, de Elmir Nizamov, en su estreno en Argentina, e incluirá Mi madre la oca, de Maurice Ravel, y la Sinfonía N.º 8, Op. 88, de Antonín Dvořák.

La obra de Ravel lleva a la música el universo de los cuentos infantiles. La Octava de Dvořák, compuesta en 1889, reúne melodías de raíz popular y pasajes de carácter pastoral, atravesados también por momentos de mayor dramatismo. Es una partitura en la que ocupa un lugar central la relación del compositor con el paisaje y la naturaleza de Bohemia.

Hidalgo comenzó sus estudios musicales a los nueve años en El Sistema de Orquestas Venezolanas. Es director de orquesta, fagotista y médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela. Como fagotista principal de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, actuó bajo la dirección de Gustavo Dudamel, Simon Rattle, Daniel Barenboim y Claudio Abbado.

Su formación en dirección incluye una maestría en Música en la Universidad EAFIT de Medellín, con Alejandro Posada. Ha dirigido orquestas juveniles y profesionales de Venezuela, Colombia y Perú, y en noviembre de 2022 ganó el concurso internacional para la dirección titular de la Orquesta Sinfónica de Salta.

El concierto es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.