Noche de teatro y comedia en la Filial de Racing en Paraná

La Filial de Racing, ubicada en la intersección de las calles Villaguay y Perón de la ciudad de Paraná, llevará a cabo una función especial de teatro que reunirá los espectáculos humorísticos "Albañiles en deconstrucción" y "Abuelas calientes" este sábado 3 de octubre a partir de las 21.

El primer espectáculo de la velada estará a cargo de "Albañiles en deconstrucción", un dúo teatral proveniente de la provincia de Córdoba que presenta una pieza humorística centrada en las vivencias de dos trabajadores de la construcción. La trama muestra cómo, luego de participar en un taller sobre nuevas masculinidades, ambos obreros comienzan a cuestionar los mandatos de su hombría y ensayan las formas de constituirse en hombres nuevos en su entorno laboral y personal.

En cuanto a la obra "Abuelas calientes", se trata de una puesta en escena que aborda el deseo y la sexualidad en la vejez desde la comedia. El argumento sigue la historia de dos mujeres que rechazan la resignación para permitirse imaginar, fantasear y cuestionar el sentido de la existencia, incluso si hay que desafiar las visiones socioculturales sobre el paso del tiempo y defender que la búsqueda del placer permanece activa en todas las etapas de la vida.

La jornada incluirá además un servicio de gastronomía y barra de bebidas con variedad de opciones.

Las reservas pueden realizarse a través del 343 5061179.