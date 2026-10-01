ReSi organiza un micrófono abierto para infancias y adolescencias

Habrá una jornada de música para niños y adolescentes en Almacén de los 33.

ReSi llevará a cabo un encuentro de micrófono abierto destinado especialmente a niños, niñas y adolescentes bajo la denominación "Mi Sol", este domingo 4 de octubre a las 12:30 en el Almacén de los 33, ubicado en la intersección de las calles Bavio y Courreges de la ciudad de Paraná.

La actividad tiene como propósito generar un espacio público de expresión artística, práctica musical e intercambio donde las infancias y juventudes de la zona puedan subir al escenario, compartir sus producciones y desarrollar sus habilidades ante el público.

La convocatoria se encuentra dirigida a niños y jóvenes con inquietudes musicales y establece que cada propuesta artística dispondrá de un tiempo máximo de hasta ocho minutos para su ejecución en vivo.

Con la finalidad de facilitar el desarrollo del espectáculo, el establecimiento contará con instrumental disponible para los participantes, incluyendo un cajón peruano, un piano eléctrico y una guitarra electrocriolla, aunque los músicos también tendrán la libertad de concurrir con sus propios elementos de trabajo.

La jornada artística estará acompañada de la prestación del servicio de cantina del lugar.

Las personas interesadas en participar deben gestionar la inscripción previa a través de un adulto responsable, que deberá comunicarse al 11 66253659 o 264 4551678. El adulto que efectúe el registro tendrá la obligación de acompañar al menor de edad durante el transcurso de toda la jornada.

La actividad se desarrollará con modalidad de entrada a la gorra.