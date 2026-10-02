Crespo conmemora el Día de las Personas Mayores con una jornada cultural

La Municipalidad de Crespo llevará a cabo una jornada especial de música, teatro, poesía y merienda compartida con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, este viernes 2 de octubre a partir de las 15 en el Espacio Cultural Ramón Avero, situado en la calle Urquiza 944. La propuesta tiene el objetivo de propiciar un espacio de encuentro intergeneracional que promueva la integración, la participación y el disfrute compartido entre niños, adolescentes y adultos mayores.

El programa de actividades se iniciará con la apertura musical a cargo de la Banda de la Escuela Número 50 República de Entre Ríos, agrupación invitada procedente de la ciudad de Paraná.

Posteriormente, a las 16:30, la grilla continuará con una intervención teatral titulada "La Casa de Marta", representación interpretada por el elenco de Adultos Mayores perteneciente al Centro Municipal de Día para Adultos Mayores Blanca Rojas, bajo la dirección escénica de Micaela Isaac y Lucas Kapp. La pieza aborda la cotidianeidad de Marta, una mujer abrumada por sus ocupaciones diarias, cuya rutina se transforma de manera inesperada cuando los elementos del hogar cobran vida y desencadenan una serie de acontecimientos sobre el escenario.

El desarrollo de la jornada incluirá además las intervenciones del elenco de teatro de adultos mayores del Instituto Municipal de Enseñanza y Formación Artística y las presentaciones de los talleres de canto que funcionan habitualmente en la sede del Espacio Cultural Ramón Avero.

Hacia las 17 se dará paso al segmento final, el cual comprenderá la lectura compartida de un poema, el momento de la merienda comunitaria y el cierre de la actividad destinada a celebrar y visibilizar los derechos y expresiones de la vejez.

La actividad será de acceso gratuito y está destinada al público en general.