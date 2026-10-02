El Centro Cultural Juan L. Ortiz presentó la agenda de actividades para octubre

El espacio cultural ubicado en Bv. Racedo 250 de Paraná tendrá una amplia oferta cultural este mes.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) desplegará durante todo el mes de octubre una variada programación cultural que abarca artes escénicas, música en vivo, jornadas académicas, ferias de diseño y desfiles a beneficio. La propuesta se mantendrá con convocatorias continuas hasta el sábado 31, en las diferentes alas del espacio, como la Sala Mayor, la Sala Andenes, el Hall central y el Sector de los Trenes.

A lo largo del período programado, la oferta artística estará distribuida en opciones vespertinas y nocturnas orientadas a diversos públicos y gustos, algunas con entrada libre y gratuita y otras aranceladas.

Agenda completa:

Viernes 2

A las 20

Slogan Power Metal (Música)

Entradas: anticipadas $10.000; en puerta $15.000.

Reservas: Luciano Fiorelli (343 5018990).

Jueves 8

A las 21

Mamá muerta (Teatro)

Ciclo En el Aura del Teatro. Comedia de humor negro de Leandro Marcos González, sobre la muerte de una madre y las decisiones inesperadas que desencadena. A cargo del Grupo Los Seudos, con elenco integrado por Lucrecia Gaggion, Diego González y Yanina Schiavo.

Entradas: $15.000.

Reservas: Yanina (343-4617842).

Viernes 9

A las 19

Euroshima y Madame Hyde en vivo (Música)

Show en vivo junto a muestra de arte, stands y servicio de cantina. La muestra y la feria se realizarán en la Sala Andenes y Hall a las 19, mientras que el show musical comenzará A las 21 en la Sala Mayor.

Entradas: anticipadas $10.000; general $15.000.

Reservas: Andy (343 5116032) y Diego (343 5003302).

Sábado 10

De 17 a 22

Feria Circular (Moda sustentable y local)

Emprendedores de la Economía Social y patio gastronómico.

A las 20:30

Panzaverde y Swing Sisters (Música)

Noche de música instrumental y jazz. Swing Sisters abrirá la velada con clásicos del jazz del Litoral y Panzaverde presentará canciones originales de su disco homónimo, junto a músicos invitados.

Entradas: $15.000.

Domingo 11

A las 19

Glam Paraná - Edición N°20 (Moda)

Desfile y espectáculo con Mario Guerci como invitado especial. Organiza y produce Pamela Leichner - Leichner Models. A beneficio de Equus.

Lugar: Sector de los trenes.

Información y entradas: 343 4154262.

Jueves 15

A las 20:30

Artleta Groove por AÀ, El Brahman (Música)

Experiencia musical para explorar y conectar a través del ritmo. Artistas: AÀ, El Brahman (voz y guitarra), José Luis "Flaco" Viggiano (percusión), Paola Núñez (teclado y voz) y Wanda Gaioli (voz).

Entradas: anticipadas $15.000; en puerta $18.000.

Reservas: @ArcanoAyan y al 343 5314538.

Viernes 16

A las 20

Yunta Mambo al 100 (Música)

Yunta Mambo celebra sus primeras cien presentaciones con invitados especiales y una fiesta en vivo. Integrantes: Leo Rodríguez, Juan Pablo Carrivali, Víctor Rodríguez Mari, Tomás Carrivali, Ignacio Vitale, Matías Pérez y Matías Picotti.

Entradas: anticipadas $12.000; en puerta $15.000.

Reservas: Víctor (343 4386442).

Viernes 23

De 8 a 18:30

La vigencia de un legado. Artigas en clave regional, federalismo e integración (Jornada)

Jornada organizada por el Instituto Federal de Estudios e Integración "José Artigas" de Entre Ríos.

Contactos: Sara Liponezky (Presidenta) y Mirtha Campoamor (Secretaria).

Sábado 24

A las 20:30

Encuentro de Orquestas de Niños (Música)

Encuentro de tres orquestas de cuerdas de Paraná y Villa Libertador San Martín, con repertorios propios y una obra compartida. Participan la Orquesta de la Escuela Suzuki del Paraná, la Orquesta de Cuerdas de Nivel Medio de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Profesor Constancio Carminio" y la Escuela Musical Libertador San Martín.

Lugar: Sala Andenes.

Entrada libre y gratuita.

Contacto: Andrés Mayer (343 5438517).

A las 21

La cama no se comparte (Teatro)

Comedia picaresca creada y dirigida por Gerardo Romero, ambientada en un motel de alojamiento donde empleados, clientes, policías y situaciones inesperadas se cruzan en una noche desopilante. Presenta GR Producciones.

Entradas: anticipadas $16.000.

Reservas: 11 55961371 o por Instagram a @grproduccionesteatrales.

Viernes 30

De 10 a 18

Encuentro Orquestal Provincial (Música)

Sábado 31

De 16 a 21

Papel y Tijera (Feria gráfica)

Séptima edición de la feria de ilustración, arte y diseño, con 36 stands, charlas, talleres, sorteos y actividades creativas. Entrada libre y gratuita. Se reciben alimentos no perecederos para el Centro Comunitario Toma Nueva.

Instagram: @feriapapelytijera.

A las 21

Babel presenta Esencia Stereo (Música)

Recital homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Entradas: $10.000; promoción 2 por $15.000.

Reservas: Hernán (343 6112276).