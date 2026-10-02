Cultura

"El empresario teatral" llega este sábado a la Casa de la Cultura

02 de Octubre de 2026 - 08:35

Una obra que aborda de manera irónica el mundo del teatro.

La compañía de producción Les Arts Argentina llevará a cabo la presentación del espectáculo "El empresario teatral", una ópera cómica en un acto con música del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, este sábado 3 de octubre a las 20 en la Casa de la Cultura de Paraná, ubicada en la esquina de las calles Enrique Carbó y 9 de Julio de la capital provincial. 

La función corresponde a una segunda edición de este montaje escénico y busca acercar el género operístico al público a través de una propuesta de formato breve centrado en el humor, la ironía sobre los bastidores de las compañías de arte y el lucimiento vocal de artistas locales y regionales.

El elenco sobre el escenario estará integrado por los cantantes y actores Julián Herdt, Héctor Onetto, Sofía Biolé y Micaela Musto, acompañados en la interpretación musical por el pianista Franco Broggi. 

La trama de la obra expone las vicisitudes de un productor y director teatral que intenta consolidar un elenco de ópera mientras debe gestionar los caprichos, las exigencias y los enfrentamientos de dos cantantes solistas que disputan el lugar de figura principal de la compañía y otras desavenencias que suceden detrás de escena en el ámbito de los espectáculos.

Las entradas pueden reservarse al 343 5334134.

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