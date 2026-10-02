La Federación de Jubilados y Pensionados continúa con su ciclo de cine

La Subcomisión de Cultura de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos llevará a cabo una nueva función dentro de su ciclo de cine con la proyección de la película La tarta del presidente, dirigida por el realizador iraquí Hasan Hadi, este mismo viernes 2 de octubre a las 18 en el Salón Anita E. Delizia, ubicado en calle Alem 450 de la ciudad de Paraná.

La producción audiovisual elegida para esta jornada está ambientada en la Irak rural durante el régimen del presidente Saddam Hussein, en un período marcado por las sanciones internacionales, las consecuencias de la Guerra del Golfo y los constantes bombardeos aéreos estadounidenses sobre el territorio.

La trama sigue la historia de Lamia, una niña huérfana de nueve años que reside junto a su abuela Bibi y su gallo Hindi en una aldea campesina de Mesopotamia, cuya rutina escolar cambia abruptamente al ser elegida mediante un sorteo para hornear una tarta de cumpleaños obligatoria en homenaje al dictador, mientras que su vecino y amigo Saeed recibe la encomienda de aportar fruta fresca. Ante la amenaza de la docente de denunciar y castigar severamente a los alumnos y sus familias en caso de incumplimiento, la niña inicia un recorrido desesperado por conseguir harina, huevos, azúcar y levadura en medio de la hiperinflación y el desabastecimiento de insumos básicos.

La travesía para conseguir los ingredientes lleva a Lamia y a su abuela a trasladarse a una ciudad cercana haciendo autostop con Jasim, un cartero al servicio de funcionarios gubernamentales, llevando consigo el reloj del difunto padre de la menor para intentar empeñarlo. Durante el viaje, la abuela, anciana y diabética, intenta entregar a la niña con una mujer para su futura adopción, lo que provoca la huida de Lamia hacia el encuentro con Saeed y su padre. Tras sufrir acusaciones de robo, el arresto del padre de Saeed y ser víctimas de una estafa con dinero falso al vender el reloj, los niños quedan desamparados en la ciudad mientras Bibi intenta denunciar la desaparición de su nieta ante la policía.

El recorrido de Lamia incluye nuevos contratiempos, con engaños de comerciantes, situaciones de violencia en la vía pública y un arresto policial.

La actividad se desarrollará con entrada libre y gratuita, y está dirigida al público en general.