Música en esta orilla vuelve al Teatro 3 de Febrero con artistas seleccionados en las Convocatorias Culturales

Esta noche a las 20, con entrada libre y gratuita, Música en esta orilla en el Teatro 3 de Febrero.

Marcia Müller, el Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad se presentarán este viernes a las 20, en el Teatro 3 de Febrero. Los tres proyectos fueron seleccionados a través de las Convocatorias Culturales de la Municipalidad de Paraná. La entrada será libre y gratuita.

Una nueva edición de Música en esta orilla reunirá este viernes en el Teatro 3 de Febrero a tres propuestas de la escena musical de Paraná y la región: Marcia Müller, el Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad.

La función comenzará a las 20 y formará parte de la programación cultural impulsada por la Municipalidad de Paraná y el Teatro Municipal. El acceso será libre y gratuito.

Los tres proyectos llegaron a esta instancia luego de ser seleccionados en las Convocatorias Culturales, un programa municipal que busca generar espacios de circulación y visibilidad para artistas y producciones culturales de la ciudad y la región.

La directora del Teatro 3 de Febrero, Francisca D’Agostino, destacó que el ciclo permite que músicos locales lleguen a uno de los principales escenarios de Paraná y que el público pueda acceder a esas propuestas sin costo.

En la misma línea, Micaela Acosta, coordinadora general de la Subsecretaría de Cultura, señaló que las Convocatorias Culturales funcionan como una política de acompañamiento y reconocimiento a los artistas locales. “Este año tuvimos una convocatoria muy grande y es un orgullo brindar una respuesta a través de la Municipalidad”, expresó.

Tres propuestas de la música regional

La noche tendrá como una de sus protagonistas a la cantautora entrerriana Marcia Müller, quien valoró especialmente la posibilidad de volver al escenario del Teatro 3 de Febrero.

“Subir al escenario del Teatro 3 de Febrero siempre es un orgullo para el artista entrerriano, para el artista paranaense. Necesitamos que el Estado promueva políticas culturales, es fundamental para los artistas independientes”, sostuvo.

Junto a Müller se presentarán el Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad, dos proyectos con recorridos y búsquedas sonoras propias que completarán una programación centrada en la producción musical de la región.

La propuesta apunta no sólo a ofrecer un nuevo concierto, sino también a generar un espacio de encuentro entre los artistas y el público y a ampliar la circulación de proyectos independientes en escenarios de mayor visibilidad.

Música en esta orilla será este viernes 2 de octubre, a las 20, en el Teatro 3 de Febrero, con entrada libre y gratuita.