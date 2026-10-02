Cultura

Se conocieron las obras premiadas del 5º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

02 de Octubre de 2026 - 07:22

Las obras fueron seleccionadas en categoría de Color y Blanco y Negro.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen, difundió las obras premiadas del 5º Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos. La convocatoria tuvo una participación récord y federal. La muestra se inaugurará el 30 de octubre.   

Las obras premiadas en la Sección Color son: 

1° Premio: María Delfina Zamora Roude por "Pluma y bruma" (Colón). 

2° Premio: Paul Brian por "El río que nos une" (Gualeguay). 

3° Premio: Natalia Garay Elizalde por "Donde se curva el tiempo" (Paraná). 

Menciones: Valentín Ernesto González por “Ecos del pasado” (Paraná); Raul Perriere por "Biblioteca popular" (Paraná); María Soledad Pardo por "Permaneser" (Concordia). 

En la sección Blanco y Negro, las obras premiadas fueron: 

1° Premio: Juliana Faggi por "Nembyre" (Paraná). 

2° Premio: Cynthia Fistraiber por "Umbral de la tormenta" (Paraná). 

3° Premio: María Jimena Franco por "Memoria invertida" (Paraná). 

Menciones: Luz Belen Mohr por "Ecos del invierno" (Gualeguay). 

En el caso de los premios, recibirán una retribución monetaria. El Jurado estuvo integrado por Susana Leineker, Pablo Merlo y Julio Gómez.

Mas Noticias

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.
Cargando...

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.

Narcotráfico en Entre Ríos