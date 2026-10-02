Últimos días para inscribirse a la capacitación sobre clubes de lectura y mediación lectora

Hasta el 4 de octubre hay tiempo de inscribirse al curso de mediación lectora.
La Secretaría de Cultura de la Nación habilitó el período de inscripción para el Taller intensivo de promoción de la lectura Nivel 2: Libros y lectores, una iniciativa que se llevará a cabo de manera virtual mediante la plataforma aula.cultura.gob.ar a lo largo de seis encuentros sincrónicos entre el 20 de octubre y el 26 de noviembre, con el objetivo de brindar a los participantes herramientas conceptuales y prácticas para fundamentar, diseñar y planificar proyectos de promoción de la lectura.
La capacitación está abierta a toda persona interesada en facilitar el acercamiento a la literatura, diseñar y consolidar el hábito lector. Para el dictado de las clases, la organización estableció la apertura de dos comisiones de cursado a elección de los inscriptos durante el mes y medio de desarrollo. La Comisión 1 se reunirá los días martes 20 y 27 de octubre, y 3, 10, 17 y 24 de noviembre en el horario de 10 a 11:30, mientras que la Comisión 2 cursará los días jueves 22 y 29 de octubre, y 5, 12, 19 y 26 de noviembre en la franja horaria de 16 a 17:30.
El programa comprende el abordaje de conceptos trabajados en el Nivel 1 sobre el rol del mediador, sumando nociones sobre nuevos lectores, diversas formas de lectura, pautas para confeccionar corpus de textos según las características de los destinatarios y pautas para la sistematización de proyectos.
El esquema temático prevé para las clases 1 y 2 el módulo El mediador como primer lector y las primeras aproximaciones al armado de corpus para talleres a cargo del programa de Promoción del Libro y la Lectura.
La clase 3 estará centrada en Nuevos lectores y corpus, a cargo de la especialista Eugenia Zicavo, para abordar criterios y ofrecer recorridos o mapas de lectura.
Las clases 4 y 5 se enfocarán en la sistematización para evaluar procesos y resultados junto al equipo del programa Territorio de Saberes, finalizando en la clase 6 con las conclusiones finales y la presentación de un trabajo práctico que se irá desarrollando a lo largo del dictado.
Por consultas, comunicarse al correo electrónico promociondelalectura@cultura.gob.ar
La inscripción estará abierta hasta el 4 de octubre y debe realizarse a través de este formulario.