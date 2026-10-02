Últimos días para inscribirse a la capacitación sobre clubes de lectura y mediación lectora

La Secretaría de Cultura de la Nación habilitó el período de inscripción para el Taller intensivo de promoción de la lectura Nivel 2: Libros y lectores, una iniciativa que se llevará a cabo de manera virtual mediante la plataforma aula.cultura.gob.ar a lo largo de seis encuentros sincrónicos entre el 20 de octubre y el 26 de noviembre, con el objetivo de brindar a los participantes herramientas conceptuales y prácticas para fundamentar, diseñar y planificar proyectos de promoción de la lectura.

La capacitación está abierta a toda persona interesada en facilitar el acercamiento a la literatura, diseñar y consolidar el hábito lector. Para el dictado de las clases, la organización estableció la apertura de dos comisiones de cursado a elección de los inscriptos durante el mes y medio de desarrollo. La Comisión 1 se reunirá los días martes 20 y 27 de octubre, y 3, 10, 17 y 24 de noviembre en el horario de 10 a 11:30, mientras que la Comisión 2 cursará los días jueves 22 y 29 de octubre, y 5, 12, 19 y 26 de noviembre en la franja horaria de 16 a 17:30.

El programa comprende el abordaje de conceptos trabajados en el Nivel 1 sobre el rol del mediador, sumando nociones sobre nuevos lectores, diversas formas de lectura, pautas para confeccionar corpus de textos según las características de los destinatarios y pautas para la sistematización de proyectos.

El esquema temático prevé para las clases 1 y 2 el módulo El mediador como primer lector y las primeras aproximaciones al armado de corpus para talleres a cargo del programa de Promoción del Libro y la Lectura.

La clase 3 estará centrada en Nuevos lectores y corpus, a cargo de la especialista Eugenia Zicavo, para abordar criterios y ofrecer recorridos o mapas de lectura.

Las clases 4 y 5 se enfocarán en la sistematización para evaluar procesos y resultados junto al equipo del programa Territorio de Saberes, finalizando en la clase 6 con las conclusiones finales y la presentación de un trabajo práctico que se irá desarrollando a lo largo del dictado.

Por consultas, comunicarse al correo electrónico promociondelalectura@cultura.gob.ar

La inscripción estará abierta hasta el 4 de octubre y debe realizarse a través de este formulario.