El Festival Iapser llega este domingo a la Costanera de Paraná con música, juegos y espectáculos

Este domingo desde las 16, en la Plaza de las Colectividades se desarrolllará el Festival Iapser.

La propuesta se realizará de 16 a 19 en la Plaza de las Colectividades, con entrada libre y gratuita. Habrá cuentos, canciones, humor, stands, patio gastronómico y actividades para compartir en familia. El cierre estará a cargo de Los Cazurros.

La Costanera de Paraná será escenario este domingo 4 de octubre del Festival Iapser, una jornada con música, teatro, juegos y distintas propuestas recreativas pensadas para disfrutar en familia.

La actividad se desarrollará de 16 a 19 en la Plaza de las Colectividades, con entrada libre y gratuita, y es organizada por Iapser Seguros y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La programación comenzará con Martín Vivas y su espectáculo “Cuentos y Canciones”, una propuesta que cruza literatura y música. Luego será el turno del Payaso Cartoncito, mientras que el cierre quedará en manos de Los Cazurros, grupo conocido por sus espectáculos de teatro y humor con fuerte participación del público.

Durante toda la tarde también habrá stands comerciales, espacios para recorrer, juegos y un patio gastronómico, además de otras actividades previstas para quienes se acerquen a la Costanera.

El festival busca concentrar en una misma jornada distintas propuestas culturales y recreativas, aprovechando uno de los espacios públicos más convocantes de Paraná.