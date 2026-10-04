“Oktubre” cumple 40 años: el disco que cambió la historia de Los Redondos

Se cumplen 40 años de la salida de "Oktubre", el segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue publicado el 4 de octubre de 1986 y terminó convertido en una pieza fundamental del rock argentino. A cuatro décadas de su aparición, Rolling Stone reconstruyó algunas de las historias, influencias y enigmas que rodearon su creación.

Este domingo 4 de octubre se cumplen 40 años de la salida de Oktubre, el segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y uno de los trabajos que terminaron de definir la identidad musical, estética y política de la banda.

Publicado el 4 de octubre de 1986, el álbum apareció en un momento de fuerte efervescencia del under porteño y cuando Los Redondos comenzaban a dejar atrás su condición de grupo casi secreto. Las actuaciones en lugares como Palladium y Cemento ya mostraban que alrededor de la banda crecía un público propio, al margen de los circuitos más tradicionales del rock.

En un artículo publicado por Rolling Stone con motivo del aniversario, el periodista repasa diez historias alrededor de un disco atravesado por el clima político y cultural de aquellos años, pero también por el cine, la literatura, la Revolución Rusa y una estética visual que terminó siendo inseparable de sus canciones. La revista lo define, cuatro décadas después, como una obra que merece ser celebrada como “una fecha patria de la cultura nacional”.

Un disco y una imagen que quedaron unidos

La tapa concebida por Rocambole es probablemente una de las imágenes más reconocibles del rock argentino. Esos rostros en rojo y negro, convertidos en una multitud que parece avanzar, dialogaban con el imaginario de los levantamientos populares y con una época en la que la banda trabajaba con recursos limitados, pero con una concepción visual muy precisa.

En una entrevista recuperada por Rolling Stone, Rocambole explicó que había buscado representar “una especie de pueblo harapiento e imparable”. Entre las referencias visuales que rodearon la creación de la portada aparece además Manifestación, la obra que Antonio Berni realizó en 1934.

Ese universo no estaba separado de la música. La iconografía soviética, el cine ruso y el clima de desencanto de mediados de los años 80 aparecen de distintas maneras a lo largo del álbum.

El impacto del Coro del Ejército Ruso

Una de las historias recuperadas por la revista tiene como protagonistas a los propios integrantes del grupo asistiendo, poco antes de grabar Oktubre, a una presentación del Ensamble Aleksándrov, conocido como el Coro del Ejército Ruso, en el Luna Park.

El impacto de aquellas voces, especialmente de los registros graves, terminó dejando su marca en “Fuegos de Oktubre”, la pieza que abre el disco con un clima marcial y referencias sonoras que remiten a una fanfarria soviética.

El cine también ocupó un lugar importante en ese proceso creativo. Rolling Stone recuerda la influencia de realizadores como Sergei Eisenstein y Andréi Tarkovski, este último especialmente asociado a “Canción para naufragios”. La referencia a “los seis minutos” de la letra se relaciona con el tiempo estimado que podía demorar un misil en cubrir la distancia entre Moscú y Washington en plena Guerra Fría.

Entre las curiosidades que rodean al álbum hay una que permaneció durante años como parte de la mitología ricotera. En el sobre interno aparecía impresa la letra de “De estos polvos futuros lodos”, aunque la canción finalmente no fue incluida en el disco.

La explicación que años más tarde dio el Indio Solari fue mucho más sencilla que las teorías que se habían construido alrededor del episodio: el tema se decidió quitar cuando el material gráfico ya estaba impreso y la banda no tenía recursos para volver a hacerlo.

La canción había sido estrenada antes de la salida del álbum y quedó, junto con otros temas de aquellos años, dentro de ese repertorio menos difundido de Los Redondos.

Palladium y el final del under

Las presentaciones de Oktubre en Palladium, durante octubre de 1986, marcan también un punto de inflexión. La banda comenzaba a ampliar rápidamente su convocatoria y aquellas funciones fueron parte del tránsito entre el circuito underground y el fenómeno de masas que llegaría años después.

La formación de entonces tenía además características que no se repetirían. A Skay Beilinson y el Indio Solari se sumaban músicos como Willy Crook, Tito Fargo, Piojo Ábalos y Andrés Teocharidis, tecladista de formación clásica que murió al año siguiente en un accidente. Tras su muerte, Solari y Skay decidieron no reemplazarlo.

Nueve canciones y una historia que siguió creciendo

Oktubre contiene nueve temas y dejó canciones que atravesaron generaciones, entre ellas “Fuegos de Oktubre”, “Preso en mi ciudad”, “Música para pastillas”, “Semen-Up”, “Divina TV Führer”, “Motorpsico”, “Jijiji”, “Canción para naufragios” y “Ya nadie va a escuchar tu remera”.

Su influencia continuó mucho después de 1986. En 2007, Radio Universidad de La Plata impulsó De regreso a Oktubre, un disco en el que bandas de una generación posterior realizaron nuevas versiones de todo el álbum. Diez años después, la escritora uruguaya Carolina Bello convirtió Oktubre en el punto de partida de una novela atravesada por Chernóbil, las canciones de Los Redondos y una historia de amor.

Cuatro décadas después de llegar a las disquerías, Oktubre conserva algo difícil de separar en piezas: canciones, imágenes, consignas, recitales y una forma de construir comunidad alrededor de una banda que todavía estaba lejos de los estadios.

El 4 de octubre de 1986 comenzó a circular el disco. Cuarenta años después, buena parte de aquellas canciones continúa sonando como si ese octubre no hubiera terminado del todo.

Fuente: Rolling Stone.