El Cumbión del Paraná vuelve este domingo con La Delio Valdez, Mario Pereyra y Nico Mattioli

Mario Pereyra, junto a La Delio Valdez y Nico Mattioli animarán el Cumbión del Paraná.

Paraná recibirá una nueva edición de El Cumbión del Paraná, con una grilla encabezada por La Delio Valdez, Mario Pereyra y Nico Mattioli. La cita será este domingo 11 de octubre en Hierlam XL, en avenida Estrada 1.622.

La cumbia tendrá una nueva cita en Paraná el próximo 11 de octubre, cuando se realice una nueva edición de El Cumbión del Paraná, una propuesta que reunirá en una misma noche a distintos referentes del género.

El encuentro será en Hierlam XL, ubicado en avenida Estrada 1622, y tendrá como principales protagonistas a La Delio Valdez, Mario Pereyra y Nico Mattioli.

La edición llegará bajo la propuesta de El Mágico Mundo de la Cumbia, un formato que combina recitales, baile y una puesta pensada para reunir a públicos de distintas generaciones alrededor de uno de los géneros populares de mayor convocatoria.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Gradatickets y también de manera presencial en Flamingo Bar, Peatonal San Martín 902.

La Delio Valdez llega este domingo a Paraná.

Una propuesta que nació en Rosario

El Cumbión tuvo su origen en Rosario y fue ampliando su convocatoria a partir de distintas ediciones. En diciembre de 2025 y febrero de 2026 realizó dos encuentros en el Estadio Gabino Sosa, con una importante concurrencia de público.

Ahora, la propuesta desembarcará nuevamente en Paraná con una programación que reúne nombres de distintas vertientes de la cumbia.

La producción está a cargo de Asfalto, All Press, Paracima y Go Producciones.

Desde la organización también destacan el movimiento que este tipo de eventos genera alrededor de la actividad cultural, con público que llega desde distintos puntos y consumo asociado en sectores como gastronomía, transporte, hotelería y comercios.

Con La Delio Valdez, Mario Pereyra y Nico Mattioli como nombres centrales, El Cumbión del Paraná buscará reunir el próximo 11 de octubre a seguidores de la cumbia en una nueva noche de música y baile en la capital entrerriana.