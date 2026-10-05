El grupo cubano La Trovuntivitis tocará en la Biblioteca Popular Caminantes

El colectivo de cantautores cubanos La Trovuntivitis, integrado por los músicos Roly Berrío, Karel Fleites, Yordan Romero y Raúl Marchena, brindará un recital de música en vivo este martes 6 de octubre a las 20 en la sede de la Biblioteca Popular Caminantes, ubicada en la calle Gobernador Antelo 1345 de la ciudad de Paraná.

La presentación de la agrupación oriunda de la localidad de Santa Clara, Cuba, se desarrollará en el marco de la gira internacional con la que conmemoran tres décadas de trayectoria artística, con el propósito de ofrecer al público local un recorrido por el son, el jazz, el rock, el tango y diversos ritmos de la música caribeña e internacional.

El grupo independiente tuvo su punto fundacional a mediados de la década de 1990 en el centro cultural El Mejunje de Silverio, escenario desde el cual proyectaron su obra hacia otros festivales y salas dentro y fuera de la isla caribeña. A lo largo de sus cerca de 30 años de actividad ininterrumpida en la escena trovadoresca, la agrupación contó con el acompañamiento de referentes de la música hispanoamericana como Silvio Rodríguez, además de haber compartido proyectos y actuaciones con artistas de relieve internacional entre los que se encuentran Manu Chao, Pablo Milanés, Javier Ruibal, Liliana Herrero, Silvia Pérez Cruz, Teresa Parodi y El Kanka.

La velada se desarrollará con modalidad de acceso libre y contribución voluntaria a la gorra.