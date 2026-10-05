La tercera edición del Suena Rock Fest ya tiene fecha

El municipio de Oro Verde llevará a cabo la tercera edición del festival musical Suena Rock Fest el domingo 22 de noviembre a partir de las 20 en el Predio Multieventos, ubicado en la intersección de las calles Los Sauces y Los Tordos. La jornada se desarrollará al aire libre con acceso libre y gratuito para todo el público.

La grilla artística de esta entrega estará conformada por la participación sobre el escenario principal de agrupaciones locales y regionales de amplia trayectoria en el circuito, entre las que figuran Antonico Rocksteady Club, Bravos Muchachitos, Cardigan y Dulces Rufianes. Cada uno de los proyectos musicales ofrecerá sus respectivos repertorios de temas propios y adaptaciones representativas de sus géneros.

De forma complementaria a la propuesta artística, el predio contará con un sector gastronómico habilitado mediante la instalación de diversos puestos y carros de comidas y bebidas para el consumo del público asistente.

La organización abrió la convocatoria para emprendedores y feriantes interesados en formar parte de la feria comercial que funcionará durante la jornada. Los interesados en participar deberán realizar sus consultas y solicitar información sobre los requisitos de inscripción al correo electrónico culturaov@gmail.com