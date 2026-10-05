"La voz como fuente creadora": un laboratorio para explorar la voz y el cuerpo

La cantante y compositora Gala Laura Gallo llegará a Paraná para brindar el laboratorio intensivo de formación "La voz como fuente creadora", una propuesta destinada a artistas de distintas disciplinas, docentes y personas interesadas en los procesos de creación, que se desarrollará el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, de 18 a 21, en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171. El espacio propone trabajar sobre la voz y el cuerpo como instrumentos de creación a través de prácticas de exploración vocal, somática y del cuerpo-voz en movimiento expresivo, y no requiere de experiencia previa para participar.

Gallo es artista escénica, cantante y compositora, profesora de canto, entrenadora vocal y de procesos de creación y pedagoga, además de licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Su recorrido reúne diferentes lenguajes y disciplinas, entre ellos el canto, la danza, el movimiento, la actuación y las artes escénicas, experiencias que fue incorporando a su manera de entender la formación artística. En Paraná ofrecerá, además del laboratorio, una presentación escénica de su trabajo y participará del Congreso de Canto Popular en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, como parte de una pequeña gira por la ciudad.

"Es un espacio en donde invito a artistas y al público en general, a encontrarse con su inspiración para crear, o renovarla, a través de la conexión con la voz, con la propia voz, mediante la práctica vocal, la exploración del cuerpo como instrumento y sus sensaciones", explicó Gala Gallo a ANÁLISIS y sostuvo que uno de los puntos clave de la propuesta es ampliar la idea de qué significa trabajar con la voz. Para ella, la voz no es solamente aquello que se escucha cuando una persona canta, sino el resultado de un conjunto de funciones corporales que trabajan de manera coordinada. "Esta forma de entender cómo funciona nuestro instrumento, desde una mirada integral, nos revela que somos un instrumento vivo como seres humanos, y que la voz es el resultado de una organización del cuerpo como sistema que se mueve en tiempo y espacio para emitir un sonido", explicó. En esa organización intervienen, según detalló, el movimiento corporal, la respiración y el sistema nervioso, pero también dimensiones emocionales, psíquicas y espirituales.

Una de las características de la actividad es que no requiere conocimientos previos y no es necesario saber cantar, tener entrenamiento vocal o contar con una experiencia artística anterior para participar. Gallo remarcó especialmente este aspecto porque considera que muchas personas pueden sentir que una propuesta relacionada con la voz no está destinada a ellas si no cantan o si creen que no tienen condiciones para hacerlo. "Nosotros vamos a explorar la voz a través de propuestas concretas para ir encontrándonos de a poco con ella; primero con el cuerpo, su movimiento y sensaciones; y luego ir jugando y explorando libremente para poder abordar las posibilidades de la expresión de la voz", explicó.

El enfoque será "exploratorio y lúdico". Gallo propone que cada participante pueda comenzar desde el vínculo que ya tiene con su propia voz, independientemente de cuál sea su experiencia.

Por eso, la idea es "darse la libertad de salir de los estereotipos, de lo que se espera qué tiene que hacer una voz para cantar, darnos esa libertad de poder expresarnos guiados con una orientación concreta y con una propuesta que puede servir de guía a todas las personas desde el lugar en el que estén, tanto si son principiantes como profesionales. Lo importante es que tengan deseos de conectarse con su propio mundo artístico de un modo nuevo", sostuvo.

La propia trayectoria de Gallo está atravesada por ese proceso de descubrimiento. Según contó, su acercamiento al canto fue también una manera de acercarse a su propio cuerpo. "El deseo de cantar fue acercando a mi cuerpo, descubriendo que soy un instrumento integralmente", relató. Ese recorrido la llevó a observar qué elementos intervenían en su voz y cómo podía utilizar ese conocimiento no solamente para cantar, sino también para comunicarse. "Me hizo conectarme, integrarme y descubrir todo lo que influía en mi voz para comunicarme conmigo misma, con otras personas, para comunicar desde mi propia voz", explicó.

Su formación académica siguió, en paralelo, otro camino. Gallo nació en la ciudad de Buenos Aires y estudió Ciencias de la Educación en la UBA. Según contó, terminó la escuela secundaria e ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras, en una etapa en la que su vida estaba especialmente vinculada con el mundo académico y educativo. "Lo artístico, que es algo central, lo fui descubriendo, habilitando, permitiendo, actualizando en esos años en los que mi mundo era el mundo académico y el mundo ligado a la educación", explicó.

Durante ese período trabajó como profesora de nivel medio de Ciencias Sociales y como tutora. Con el tiempo, sin embargo, fue tomando decisiones que la llevaron a darle un lugar cada vez más importante a la dimensión artística. "Fueron descubrimientos, decisiones y elecciones de no poder negarme como artista, y dirigir la proa del barco de mi vida hacia el arte", relató.

Dentro de su formación artística pasó por la Escuela de Música Popular de Avellaneda y actualmente se encuentra realizando una formación en el Estudio María Fux, vinculada con danza creativa y danza terapia. También contó que hace varios años se forma con su maestro Mariano Pattin, en un recorrido que incluye el método Rabine, el método Feldenkrais y otras búsquedas que fue integrando a su propia práctica.

Gallo también vivió durante tres años en la Patagonia, donde fue profesora en la Universidad Pública de Arte IUPA, en la Licenciatura de Música Popular, como profesora de Instrumento Canto. "Esa fue una experiencia importante, ya que pude adaptar a un ámbito académico e institucional todo esto que estoy contando", señaló. Actualmente ofrece clases de canto tanto de manera online como presencial y acompaña procesos creativos integrales.

El laboratorio se realizará este viernes 9 y el sábado 10 de octubre, de 18 a 21, en La Hendija, en Gualeguaychú 171, en Paraná. La inscripción es previa y se realiza a través de la página del Centro Cultural.

Para consultas o más información, comunicarse por mensaje privado al Instagram de la artista (@gala.lauragallo)