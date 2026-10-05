Maciá anunció el calendario de actividades por su 127 aniversario

La Municipalidad de Maciá llevará a cabo un programa de actividades culturales, deportivas, educativas y recreativas a lo largo de todo el mes de octubre para celebrar el aniversario número 127 de la fundación de la localidad, cuyo día central será el domingo 11 de octubre. La propuesta apunta a promover el encuentro, visibilizar la identidad de la población y ofrecer espacios de participación para vecinos de todas las edades en distintos espacios de la localidad.

La programación de la semana comenzará este martes 6 a las 10 en el Teatro Municipal Alfredo Alasino con la disertación titulada "Charla Malvinas, educación y valores", abriendo paso a las tres jornadas consecutivas del Congreso Internacional de Adicciones Maciá 2026, certamen académico y social que se extenderá durante los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre en la misma sala teatral.

La víspera del aniversario concentrará los festejos centrales el sábado 10 de octubre a partir de las 17 en el Predio Multieventos, predio que tendrá la presentación de bandas de música en vivo y el funcionamiento de una Feria de Emprendedores locales. El domingo 11 de octubre a las 11 se efectuará el Acto Protocolar conmemorativo frente al edificio de la Municipalidad de Maciá, dando inicio al tramo institucional de la conmemoración.

Las propuestas proseguirán el lunes 12 de octubre desde las 9 con un Encuentro de Newcom en el Galpón 11 de Octubre y una visita guiada en la Estancia San Eusebio fijada para las 16, mientras que los días viernes 16 y sábado 17 el Teatro Municipal Alfredo Alasino recibirá a las delegaciones participantes de un Encuentro de Teatro regional.