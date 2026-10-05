Rosario se prepara para una nueva edición de la Feria Internacional del Libro

Del 8 al 18 de octubre, la ciudad de Rosario será sede de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Impulsada por el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Rosario y la Fundación El Libro, se desarrollará durante 11 días en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080) ofreciendo una programación amplia y diversa que reunirá a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritores, escritoras y artistas de Rosario y de distintos puntos del país, con entrada libre y gratuita.

La presentación del evento fue encabezada por la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, y el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, entre otros. “La decisión política de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro es impulsar y ampliar las políticas culturales como las que dan pie a la Feria Internacional del Libro, una iniciativa que democratiza la cultura abriendo nuevos espacios para el disfrute de la ciudadanía”, aseguró Rueda para luego valorar “el trabajo articulado con la Municipalidad y la Fundación El Libro que permite continuar ofreciendo propuestas de jerarquía”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Educación de Rosario, Federico Valentini, reafirmó que “Rosario y la provincia de Santa Fe han consolidado una de las agendas públicas y culturales más importantes, eso tiene que ver con una clara decisión del intendente Javkin y el gobernador Pullaro” y señaló que la propuesta contará con “11 días de una feria plural, diversa, pública, gratuita, con más de 350 presentaciones y una fuerte presencia de editoriales, escritoras, escritores y librerías de la ciudad”. Además, Valentini subrayó que se trata de “uno de los eventos culturales más importantes del país” y anticipó algunas de las propuestas de esta edición, entre ellas la Noche de Peatonales (el sábado 17) y una programación especial por los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges.

Para agendar

La inauguración será el 8 de octubre a las 19 y tendrá como oradora principal a la docente e investigadora distinguida con el Premio Konex, Marcela Ternavasio, quien estará acompañada por autoridades del Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y la Fundación El Libro.

La Feria podrá visitarse de lunes a miércoles, de 13 a 21; jueves y viernes, de 13 a 22; y los sábados, de 10 a 00. El domingo 11 de octubre permanecerá abierta de 13 a 22, mientras que el domingo 18, podrá recorrerse de 13 a 21.

El ingreso será gratuito y requerirá un QR personal e intransferible, que podrá utilizarse durante todos los días y en los distintos espacios de la Feria. El acceso a cada presentación estará sujeto a capacidad y será por orden de llegada.

Además, la Feria Internacional del Libro de Rosario contará con la participación de destacadas figuras de la literatura, el periodismo, la cultura, el arte y distintas disciplinas. Entre los invitados se encuentran Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Selva Almada, Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, María Teresa Andruetto, Santiago Siri, Carlos Rottemberg, Marcela Ternavasio y Juan José Becerra.

La programación completa día por día, con detalles de cada actividad e invitados, puede consultarse en la página oficial.

Actividades y programación

Se realizarán más de 350 presentaciones de libros, charlas, talleres, lecturas y actividades especiales, vinculadas a tecnología, actualidad, teatro, narrativa, historia, infancias, gastronomía, entre otros temas.

Entre las actividades especiales se destaca una propuesta dedicada a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. El homenaje estará pensado como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión en torno a la obra y el legado de una de las figuras más relevantes de la literatura argentina.

La feria también tendrá un espacio especialmente destinado a las infancias. La planta baja del Cultural Fontanarrosa será uno de los escenarios para chicas y chicos, con más de 50 actividades que incluirán juegos, charlas y propuestas vinculadas con libros y cuentos. Además, habrá libros disponibles para que los más pequeños puedan tocar, mirar y leer, junto con visitas escolares guiadas y jornadas educativas.