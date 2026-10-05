Santa Fe Jazz Ensamble cerrará el 4° Congreso de Canto Popular con un concierto en Paraná

La Santa Fe Jazz Ensamble, este sábado a las 21 en el auditorio de la Escuela de Música en Paraná.

La agrupación se presentará el sábado 10 de octubre, a las 21, en el Auditorio Walter Heinze de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER. El concierto tendrá un repertorio de swing y contará con la participación de cuatro cantantes vinculadas a la carrera.

La Santa Fe Jazz Ensamble llegará a Paraná el próximo sábado 10 de octubre para ofrecer el concierto de cierre del 4° Congreso de Canto Popular.

La presentación comenzará a las 21 en el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio” de la FHAyCS-UADER, ubicado en Italia 61.

Para esta ocasión, el ensamble abordará un repertorio de swing y compartirá el escenario con cuatro cantantes de jazz vinculadas a la carrera: las paranaenses Zoe Calvo y Shirley Warlet; Lucía Escobar, oriunda de Concordia y actualmente radicada en Santa Fe; y la santafesina Lucía Ferrando.

La propuesta será el cierre musical del 4° Congreso de Canto Popular, encuentro que reúne distintas instancias de formación, intercambio y reflexión alrededor de la voz y las músicas populares.

Las localidades tendrán un valor de 20.000 pesos en puerta. Las anticipadas, y las entradas para estudiantes y jubilados, costarán 18.000 pesos.

Las reservas y consultas pueden realizarse al 343 8405401.