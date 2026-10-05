A tres años del 7 de octubre de 2023, Ariel Gelblung brindará una charla en Paraná

Ariel Gelblung brindará una charla en Paraná, este miércoles a las 20 en el hotel Maran.

El escritor y director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina encabezará una actividad conmemorativa este miércoles 7 de octubre, a las 20, en el Centro de Convenciones Maran Suites & Towers. La convocatoria se realizará bajo las consignas “Memoria, unidad y compromiso”.

A tres años del 7 de octubre de 2023, Paraná será sede de una actividad conmemorativa que tendrá como invitado central al Dr. Ariel Gelblung, escritor y director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina.

El encuentro se realizará este miércoles 7 de octubre, a las 20, en el Centro de Convenciones de Maran Suites & Towers, Ala Mitre, en la capital entrerriana.

La convocatoria fue presentada bajo el lema “7.10 – A tres años del 7 de octubre de 2023” y tendrá como ejes memoria, unidad y compromiso.

Gelblung será el encargado de la charla central. Desde su función al frente de la representación latinoamericana del Centro Simon Wiesenthal, desarrolla una tarea vinculada a la memoria, la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los derechos humanos.

La actividad es impulsada por la Asociación Israelita de Paraná y DAIA Filial Entre Ríos, con la participación de Maran Suites & Towers.

El encuentro propone reunir a la comunidad en una nueva instancia de memoria y reflexión, al cumplirse tres años de una fecha que marcó profundamente a Israel y a las comunidades judías en distintas partes del mundo.