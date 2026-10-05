Un encuentro para repasar la historia y la arquitectura de Paraná

El arquitecto Fernando Ponce disertará sobre la historia y el patrimonio urbano de la ciudad.

El Rotary Club de Paraná Plaza llevará a cabo la actividad cultural y benéfica denominada "Paraná en el tiempo: 200 años de una ciudad", una propuesta que combinará una charla con servicio de merienda a cargo del arquitecto Fernando Ponce, socio honorario de la institución, este miércoles 7 de octubre a partir de las 17 en los salones del Hotel Howard Johnson Mayorazgo de la capital provincial.

La iniciativa es organizada en el marco de las conmemoraciones por el bicentenario de la ciudad y tiene como propósito recaudar fondos a total beneficio de los proyectos comunitarios del club rotario.

El desarrollo del encuentro estará centrado en una exposición respaldada por un recorrido fotográfico documental que abordará la evolución de la infraestructura urbana, edificios emblemáticos, calles, monumentos, acontecimientos deportivos y manifestaciones culturales de la capital entrerriana. Además, la presentación abarcará el análisis de pasajes vinculados a personalidades históricas, visitantes ilustres y momentos representativos en los que la ciudad desempeñó un rol protagónico en el transcurso de las décadas.

Las personas que quieran asistir a la jornada deberán reservar lugar a los teléfonos 343 4283531, 343 4179802 o 343 6111241.