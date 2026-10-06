El espectáculo lírico "Vuelo demorado" tendrá su función este domingo

Este domingo 11 de octubre a partir de las 20 se llevará a cabo la presentación de la muestra de canto lírico titulada "Vuelo demorado: una noche de espera, historias y arias de ópera" en la sede de la Asociación Verdiana, ubicada sobre la calle Perú 235 de la ciudad de Paraná.

La propuesta es organizada bajo la dirección técnica y docente de la profesora Lucrecia Dalila Martínez y consiste en una gala musical interpretada por sus alumnas en la que se entrelazarán pasajes cantados de célebres composiciones clásicas con relatos dramáticos basados en vivencias individuales, con la finalidad de ofrecer una puesta en escena centrada en las emociones, la paciencia y las interacciones humanas que surgen durante la interrupción temporal de un trayecto aéreo comercial.

El espectáculo utiliza como hilo conductor la ficticia postergación del vuelo IB3405 con destino a la ciudad de Roma, tomando la sala de embarque identificada con la puerta A22 como el escenario en donde convergen los diferentes personajes. En medio de esa incertidumbre, la música académica sirve como herramienta expresiva para narrar las vivencias particulares de los pasajeros y comienza el despliegue artístico por piezas líricas.

El elenco que subirá a las tablas durante la jornada está integrado por Ana Barrientos, Ana Gimenez, Andrea Sorarú, Elizabeth Zapata, Emilce Renaud, Eugenia Dufour, Mariana Cartagena, Poema Calcina y Victoria Gonzalez.

El valor de las entradas anticipadas es de $10.000 y el de las generales de $15.000. Para reservas, comunicarse al 343 5123924.