El quinteto Entrelíneas interpretará obras de Brahms y Mozart en el Teatro 3 de Febrero

El ensamble de cámara Entrelíneas Quinteto brindará un concierto instrumental este jueves 8 de octubre a las 20 en la sala principal del Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. La velada musical ofrecerá al público una ejecución en vivo de dos piezas fundamentales del repertorio clásico para clarinete y ensamble de cuerdas.

La agrupación instrumental que subirá al escenario está conformada por los intérpretes Marina López en clarinete, Elías Gurevich y Silvio Murano en los violines, Carolina Folger en viola y Silvia Luna en violoncello. A lo largo del concierto, la formación abordará un programa académico dividido en dos bloques principales dedicados a dos de las composiciones más representativas del género, escritas por referentes de la música centroeuropea del período clásico y del romanticismo.

En la primera parte de la función, los músicos ejecutarán el Quinteto para clarinete y cuerdas en Si menor, Op. 115, obra maestra compuesta por Johannes Brahms hacia el final de su catálogo. Posteriormente, durante el segundo bloque del espectáculo, el ensamble interpretará el Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K. 581, célebre partitura escrita por Wolfgang Amadeus Mozart.

Las entradas tienen un valor de $30.000 en Gradatickets o en la boletería del teatro. Los socios de la Asociación Mariano Moreno podrán ingresar sin costo presentando el carnet digital.