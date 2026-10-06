Elena Roger llega a Paraná con un concierto que recorre su trayectoria

La reconocida actriz y cantante se presentará el domingo 18 de octubre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, como parte de su tour 2026 por Argentina. Acompañada al piano por Nicolás Guerschberg, recorrerá canciones emblemáticas de su trayectoria en el teatro musical y la música popular. Las entradas están a la venta en Passline y en la boletería del Teatro, y quedan muy pocas ubicaciones disponibles.

Elena Roger llegará a Paraná el próximo domingo 18 de octubre con una propuesta centrada en la voz, el piano y un repertorio atravesado por algunos de los momentos más importantes de su carrera.

La función será a las 21 en el Teatro 3 de Febrero y formará parte del tour 2026 que la artista realiza por distintas ciudades del país. En escena estará acompañada por el pianista y compositor Nicolás Guerschberg, con quien compartirá un formato íntimo que alterna canciones y relatos.

El repertorio reúne temas de procedencias muy distintas pero estrechamente ligados a la historia artística de Roger. Entre ellos aparecen “No llores por mí, Argentina”, vinculada a su recordada interpretación de Eva Perón en Evita; “Je ne regrette rien” y “La vie en rose”, del universo de Edith Piaf; además de Te quiero, Parole, Loving You y “Balada para un loco”.

La propuesta recupera así distintas etapas de una carrera que llevó a Roger por escenarios de Buenos Aires, Londres, Madrid y Broadway.

De Evita a Piaf

Uno de los momentos decisivos de su trayectoria llegó en 2006, cuando fue elegida para protagonizar Evita en Londres. Años después volvió a interpretar a Eva Perón en Broadway, donde compartió escenario con Ricky Martin.

También encontró otro de sus grandes papeles en Edith Piaf. Su interpretación en Piaf le valió el Premio Olivier en el Reino Unido.

A lo largo de su carrera trabajó con directores como Jamie Lloyd, Jonathan Butterell y Michael Grandage. Entre sus trabajos teatrales se encuentran además Passion, Ay Carmela, Love Musik, El cartógrafo y Mina… che cosa sei?!?, tributo a la cantante italiana Mina Mazzini.

Cine, series y discos

Roger desarrolló también una extensa trayectoria fuera del teatro. En cine participó de Un amor, de Paula Hernández; Wakolda, de Lucía Puenzo, y Nadie nos mira, de Julia Solomonoff.

Para plataformas coprotagonizó Entrelazados, de Disney+, y La mente del poder, para TNT y Flow.

Como cantante lleva editados siete discos, tres de ellos en colaboración con Escalandrum, el sexteto liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla. A lo largo de su carrera compartió además escenarios con figuras como Nacha Guevara, Joan Manuel Serrat y Ricky Martin.

“Elena Roger en concierto” se presentará el domingo 18 de octubre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Las entradas están a la venta a través de Passline y en la boletería del Teatro, en 25 de Junio 60.