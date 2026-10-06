La Alianza Francesa de Paraná lanzó una campaña para sostener la institución y evitar el cierre

Desde la Alianza Francesa de Paraná difundieron un comunicado público dirigido a toda la ciudadanía con el objetivo de solicitar apoyo económico, social e institucional que permita garantizar la continuidad de sus actividades pedagógicas y culturales ante el riesgo de cierre definitivo.

La convocatoria busca comprometer a exalumnos, profesionales de la educación, trabajadores del sector cultural, empresas privadas y autoridades públicas a sumarse a una campaña de financiamiento y difusión mediante la incorporación de nuevos asociados, donaciones financieras, la presentación de proyectos conjuntos y la participación activa en sus talleres, evitando así la pérdida de un espacio educativo histórico en la región.

La entidad de enseñanza de la lengua y cultura francesas cuenta con más de siete décadas de trayectoria ininterrumpida en la capital entrerriana, periodo durante el cual funcionó como centro de formación lingüística, sede de certámenes internacionales y nexo de intercambio cultural entre la provincia de Entre Ríos y Francia. Dicha labor social e histórica fue reconocida el 16 de junio de 2021, oportunidad en la que el Honorable Concejo Deliberante de Paraná la declaró de Interés Cultural y Educativo con la posterior ratificación del Poder Ejecutivo municipal, mientras que el 28 de septiembre de 2022 la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos otorgó una distinción similar bajo el Expediente 2548 en la décimo cuarta sesión ordinaria del cuerpo legislativo.

Desde la conducción de la institución manifestaron que la pérdida de este espacio representaría un retroceso irreversible para la oferta educativa de la ciudad, dado que los vínculos institucionales, el fondo bibliográfico y el trabajo pedagógico construido a lo largo de décadas resultaría de muy difícil reconstrucción una vez concretado el cese de sus operaciones. Por este motivo, el espacio está abierto a recibir propuestas de colaboración, aportes económicos y solicitudes de afiliación para aquellos que deseen contribuir al sostenimiento operativo de la sede.

Para colaboración económica, el alias es: alianza.af.parana

Por consultas o propuestas, comunicarse al 343 5056586 o al 343 5025950.