La banda porteña Ciruelo tocará por primera vez en la ciudad

Ciruelo llega a Paraná con su formación original y un nuevo trabajo de estudio.

El trío de rock oriundo del sur de la Ciudad de Buenos Aires Ciruelo brindará un concierto por primera vez en la ciudad de Paraná este sábado 10 de octubre a partir de las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, establecimiento ubicado en la intersección de calle Carbó y 9 de Julio. La presentación del conjunto se enmarca dentro de la cuarta edición del ciclo de conciertos denominado "Resonancia", un espacio de difusión musical producido por el sello Fluvia.

La agrupación musical, conformada en el año 2010 e integrada por sus miembros fundadores Manuel Eguía en guitarra y voz, Tiago Vega en bajo y coros, y Toto Ciccone en batería, aprovechará la cita para exponer ante la audiencia las piezas contenidas en La larga risa de todos estos años, producción que constituye su cuarto trabajo de estudio e incluye un total de seis temas inéditos.

A lo largo de sus más de 15 años de trayectoria en el circuito musical, la banda porteña construyó una identidad sonora fundamentada en el rock nacional de Argentina combinado con el rock clásico estadounidense de la década de 1970.

El espectáculo musical comenzará con la intervención de la cantora, compositora y música entrerriana radicada en Paraná Soraya Jacob, quien estará acompañada en el escenario en formato dúo interpretando un repertorio propio mediante guitarras y arreglos vocales.

La artista local aborda el género canción a partir de la integración e influencias del folclore latinoamericano, el jazz y el rock, trayectoria que le valió el reconocimiento de obtener el segundo premio en la categoría Canción Inédita en los Premios Municipales de Arte 2026.

Con este evento, el ciclo Resonancia suma un nuevo capítulo de intercambios sonoros entre propuestas locales distinguidas y formaciones nacionales que recorrieron salas de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Tucumán, Chaco y ciudades del interior bonaerense como parte de sus giras de difusión.

Las entradas están disponibles en Gradatickets.