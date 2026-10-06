La obra teatral "Limonada" tendrá su preestreno en Casa Boulevard

El elenco teatral bajo la dirección y dramaturgia de Elba Neme llevará a cabo la función de preestreno de la obra dramática "Limonada" este sábado 10 de octubre a las 21 en la Sala Metamorfosis del espacio cultural Casa Boulevard, ubicado en la calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná.

La puesta en escena fue producida de manera independiente por la propia directora en conjunto con Belén Céspedes y busca ofrecer al público local una propuesta dramatúrgica centrada en los conflictos familiares, las disputas patrimoniales y las dinámicas de poder a través de un relato trágico e irónico ambientado en una reunión doméstica.

La trama argumental del espectáculo gira en torno al encuentro de cuatro hermanos que se reúnen con el propósito de conmemorar el cumpleaños de su difunto padre, instancia en la que emergen tensiones latentes debido a las ambiciones individuales de cada uno por quedarse con la propiedad de un gran terreno de limoneros. A ellos se suma la presencia de la empleada doméstica de la finca, personaje que observa de forma silenciosa el avance de las discusiones entre los herederos mientras reflexiona sobre las posibilidades de hallar claridad.

El reparto actoral de la pieza está integrado por las intérpretes Sabina Piccini, Silvina Fontelles, Raquel Freijo, Lu Tejera y el actor Tovío Velozo. El equipo técnico y creativo de la producción se compone por Belén Céspedes a cargo de la escenografía y el diseño gráfico, Lula Obaid en el diseño lumínico, Andrea Fontelles en la confección del vestuario y Sebastian Boscarol en el registro fotográfico.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a un valor de $15.000 al 343 5101238. En puerta, el costo será de $20.000.