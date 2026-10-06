Ocho bailarines vuelven a poner en escena “La consagración de la primavera”

Rodolfo Romero dirige "La consagración de la primavera", que este sábado se presenta en La Vieja Usina.

La obra tendrá dos nuevas funciones en Entre Ríos: este sábado 10 de octubre, a las 21, en La Vieja Usina de Paraná, y el viernes 16 en la Sala Municipal de Crespo. La creación del coreógrafo entrerriano reúne a ocho bailarines y propone una lectura contemporánea de la célebre partitura de Igor Stravinsky.

La consagración de la primavera, en la versión creada y dirigida por Rodolfo Romero, volverá a presentarse en Entre Ríos con dos funciones durante octubre. La primera será este sábado 10, a las 21, en La Vieja Usina de Paraná. Luego, el espectáculo llegará a Crespo el viernes 16, con una presentación en la Sala Municipal.

Romero toma como punto de partida una de las obras fundamentales de Igor Stravinsky, pero desplaza su sentido hacia una problemática contemporánea. En la pieza original, el ritual culmina con el sacrificio de una joven elegida para bailar hasta la muerte. En esta versión, en cambio, son ocho varones quienes ingresan en ese espacio ritual y exponen, a través del movimiento, distintas formas de habitar lo masculino.

La propuesta trabaja sobre mandatos aprendidos, comportamientos que se repiten, violencia, pertenencia y resistencia, pero también sobre aquello que aparece cuando esas estructuras comienzan a aflojarse. Los cuerpos pasan de la rigidez a otros registros en los que tienen lugar la sensibilidad, el encuentro y el afecto.

La pregunta que atraviesa la obra no está planteada únicamente desde la danza. El sacrificio del original de Stravinsky adquiere aquí otro significado: qué es lo que un hombre debe dejar atrás para permitirse mostrar su vulnerabilidad y relacionarse de otra manera con los demás. En el material de presentación de la puesta esa búsqueda queda condensada en una posibilidad: que el sacrificio de este tiempo sea “dejar de tener miedo a amar”.

Ocho intérpretes, distintos lenguajes

El elenco está integrado por Emanuel Benítez, Eliseo Borgetto, Juan Cruz Castelló, Joaquín Dappen, Emiliano Farías, Hernán García, Lucas López y Walter Miller.

No todos llegan desde el mismo lugar. Sus formaciones incluyen danza clásica y contemporánea, folklore, tango, jazz, teatro musical y pole dance. Esa diversidad atraviesa la puesta y le permite a Romero trabajar con cuerpos y experiencias escénicas diferentes dentro de una misma obra.

La producción fue recientemente declarada de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en reconocimiento a su aporte a la producción escénica de la provincia.

El recorrido de Rodolfo Romero

Bailarín, actor, coreógrafo y maestro de ballet, Rodolfo Romero nació en Entre Ríos y desarrolló una trayectoria que cruza la danza, el teatro y la creación escénica.

Se formó con maestros como Olga Ferri, Enrique Lommi y Alejandro Totto, estudió en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y fue becario del Fondo Nacional de las Artes. A lo largo de su carrera participó en más de cien producciones como intérprete, coreógrafo y director, además de trabajar en áreas como vestuario, escenografía e iluminación.

Durante una década dirigió su grupo de Teatro Danza, En Concierto, y también estuvo al frente de la dirección general y artística del Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná.

En esta Consagración, esa experiencia en distintas disciplinas aparece en una puesta en la que la danza y la teatralidad se cruzan sin intentar reproducir literalmente la música de Stravinsky.

Las funciones

La consagración de la primavera se presentará este sábado 10 de octubre, a las 21, en La Vieja Usina de Paraná, y el viernes 16 de octubre en la Sala Municipal de Crespo.

Las entradas para la función de Paraná pueden reservarse a través del formulario dispuesto por la producción, mientras que para la presentación en Crespo se encuentran disponibles mediante el sistema de entradas de la Municipalidad.

La coreografía, dirección y diseño de vestuario son de Rodolfo Romero. El equipo se completa con Ernesto Bechara, en iluminación; Susana Guadalupe Sosa, en realización de vestuario; Delvis Centeno, en maquillaje; Mila Etérea, en diseño y comunicación visual; Julieta Correa, en fotografía; y Walter Centurión, como stage manager y responsable de la coordinación técnica.