Crespo celebrará el Día Nacional de la Danza con una nueva edición de Domingos en el Lago

Once agrupaciones de baile y artesanos locales se reunirán este domingo en el Parque del Lago.

Crespo llevará a cabo una jornada especial en el marco del programa Domingos en el Lago este domingo 11 de octubre a partir de las 16 en el predio del Parque del Lago, con la finalidad de conmemorar el Día Nacional de la Danza mediante un encuentro cultural que reunirá las demostraciones artísticas de once agrupaciones de baile locales y de la zona junto a la exposición de emprendedores regionales.

La grilla de espectáculos artísticos prevista para la jornada incluirá la participación sobre el escenario de la Academia de Danzas Serendipia, la Academia de Baile Holi Dance, el Centro Cultural La Estación, el grupo de Danzas Folclóricas de Imefaa, Sinchi, el Grupo Coreográfico Alemán Edelweiss, la Academia de Baile Motus, el Grupo Folclórico Tradicional Yerá, Vibremos Estudio de Danzas, la agrupación Sangre Argentina procedente de Colonia Merou y la Academia de Danzas Árabes Kamar.

Además de la oferta artística, la comunidad de Artesanos Independientes Hecho en Crespo estará presente con sus producciones y creaciones para exhibir y poner en valor el trabajo manual y la identidad productiva de los emprendedores locales.

El evento también contará con el funcionamiento de un servicio de cantina a cargo de Vibremos Estudio de Danzas, donde el público podrá adquirir tortas fritas, bandejas de tortas materas, girasoles, gaseosas, aguas saborizadas, agua mineral y agua caliente para el mate durante toda la extensión de la actividad.

La actividad será de acceso libre y gratuito.