El Coro de la Ciudad convoca a participar de sus ciclos de Navidad

En el marco del 30° aniversario del Coro, preparan una nueva edición de su tradicional Ciclo de Navidad y convoca a exintegrantes y personas con experiencia coral a sumarse a esta propuesta.

La iniciativa del Programa Todas las Voces busca recuperar el valor del encuentro y de la música coral como expresión colectiva, celebrando además tres décadas de trayectoria. Quienes deseen participar podrán conocer los detalles de la convocatoria y completar su inscripción hasta el 15 de octubre mediante este formulario.

La propuesta contempla cinco ensayos, que se realizarán los lunes 19 y 26 de octubre, los lunes 2 y 30 de noviembre y el miércoles 11 de noviembre, de 19 a 21, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Durante los encuentros se trabajará un repertorio integrado por obras tradicionales y populares vinculadas a la celebración navideña, entre ellas Huachi Torito, El nacimiento, Dulce Navidad, Las campanas suenan ya, Ángeles cantando están, Oh, Santa noche y Noche de paz. Cada integrante contará con partituras y audios por cuerda como material de apoyo para el estudio y la memorización de las obras.

El ciclo tendrá tres presentaciones. La primera será el jueves 10 de diciembre, a las 20, en la parroquia Santa Rafaela María. El sábado 12 de diciembre, a las 20, el coro se presentará en la parroquia de San Agustín. Finalmente, el jueves 17 de diciembre, a las 19, participará de la Caminata Navideña por la Peatonal San Martín, con finalización en la Catedral de Paraná.

La propuesta estará a cargo de Eliseo Almada, director del Coro de la Ciudad; Candelaria Acutain, asistente de dirección y preparadora vocal; y Ángel Oscar Giles, asistente instrumental.