Francisco Lo Vuolo interpretará standards de jazz y temas inéditos en formato cuarteto

El pianista Francisco Lo Vuolo encabezará un concierto de música en vivo junto a una formación en cuarteto este viernes 9 de octubre a partir de las 21 en la Sala Erarte, espacio cultural ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo, en San Martín 902 de la ciudad de Paraná.

La velada musical tiene como propósito ofrecer un recorrido interpretativo por una selección de standards clásicos del jazz junto al estreno absoluto de composiciones originales inéditas y temas incluidos en los anteriores trabajos discográficos del líder de la agrupación, con el fin de que el público pueda acceder a una propuesta de jazz en vivo ejecutada por instrumentistas de recorrido en la escena regional y nacional.

La agrupación instrumental que subirá al escenario estará conformada por Francisco Lo Vuolo en piano y dirección musical, Nahuel Lenardón en la ejecución del contrabajo, Francisco Contursi en trompeta y Ricardo Rica Rosa en la batería.

A lo largo del espectáculo, la formación abordará un repertorio que combinará la relectura de piezas tradicionales del cancionero jazzístico internacional con obras de autoría propia que aún no fueron ingresadas a estudios de grabación.

Las entradas están disponibles en Eventbrite. Por reservas, comunicarse al 343 4808780.