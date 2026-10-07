Murió Piero, la voz inolvidable de “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Mi viejo”

El artista dejó una huella imborrable que marcó a generaciones.

El cantante y compositor Piero de Benedectis murió a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, y dejó una huella imborrable que marcó a generaciones en la música popular; fue autor de clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo".

El cantante habría atravesado graves problemas de salud durante el último año y, según se supo en las últimas horas, permanecía internado en el Hospital Italiano. Además, en 2023, el músico ítalo-argentino debió ser internado de urgencia en Ecuador a causa de una infección respiratoria.

Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía sólo tres años y se radicó en el donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística que permaneció a largo de más de cinco décadas, construyó un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social, con temas como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

Piero se consagró definitivamente de la mano de su inolvidable dupla creativa con el poeta José Tcherkaski, con quien dio forma a himnos generacionales que trascendieron las fronteras nacionales. Temas como "Mi viejo", que se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la música hispanoamericana y grabada por cientos de artistas.

Nace "Mi viejo"

En 1968 nació Mi viejo, un himno que se editó al año siguiente. En 1976, durante la dictadura, se fue a España. Vivió también en Bogotá durante la década del 80. Su cercanía con ese país derivaría en la obtención de la ciudadanía colombiana.

Contó que cuando volvía al país, durante el Proceso, Massera en persona le decía dónde tocar. “Ya había vendido un Obras y me dijo: ‘Pibe, no, vos tenés que empezar en lugares más chicos, para unas mil personas’. Salí alucinado, no sabía qué hacer. Teníamos un Obras vendido y suspendido. En esa época no me hacían una nota en ninguna parte hasta que Antonio Carrizo me llevó a la radio, expliqué lo que pasaba y Romay entonces me dio El Nacional. Tuvimos que contratar seguridad para evitar que la Policía viniera a reprimir. Una locura. Después hicimos 50 funciones".

El artista había celebrado sus 81 años el 19 de abril pasado en medio de una presentación en Bogotá de su tour Sinfonía inconclusa en la mar. A El espectador, diario impreso y digital de ese país, al cumplir 80 años de vida y 60 de carrera, le dijo: "Estoy agradecido desde las primeras horas que me dediqué a esto y eso es muy gratificante, y eso que todavía no hicimos lo mejor".

También se refirió a su éxito Mi viejo: "Yo he visto hasta escrito en los camiones: 'Yo soy tu sangre, mi viejo'.

El posteo en redes sociales

La familia comunicó el fallecimiento de Piero a través de las redes oficiales del artista. "Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero a sus 81 años. ​Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos agradecemos los saludos. ​Buen viaje, querido Piero".

Fuente: Noticias Argentinas y Clarín.