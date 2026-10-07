Nicolás Faes Micheloud abrió las inscripciones para sus clases de charango

El profesor de educación musical, solista de trayectoria internacional e investigador paranaense Nicolás Faes Micheloud abrió la convocatoria a inscripciones para sus talleres formativos de instrumentación centrados en el charango, el ronroco y el hatun charango. La propuesta se encuentra dirigida a estudiantes de todos los niveles de aprendizaje, abarcando desde las etapas iniciales e intermedias hasta las instancias avanzadas, con la posibilidad de cursar bajo la modalidad presencial o virtual.

La iniciativa tiene por objetivo brindar una formación técnica e integral sobre los instrumentos de cuerda a través del estudio de técnicas de rasgueo, punteo, lectura de partituras, tablaturas y teoría musical aplicada, abordando géneros folclóricos, andinos, latinoamericanos y obras académicas de diversos compositores.

La propuesta educativa incluye el estudio práctico del repertorio de autores fundamentales de la música popular como Jaime Torres, Gustavo Santaolalla y Jorge Milchberg, incorporando el abordaje de creaciones de variados estilos e interpretaciones de autores de la música universal.

La coordinación de las clases estipula horarios a convenir de manera individual entre el docente y los alumnos.

Por inscripciones o consultas, comunicarse al 343 4051038 o por correo electrónico a nicolascharango@gmail.com

Sobre Nicolás Faes Micheloud

Es egresado con el título de grado de Profesor de Educación Musical por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde ejerce la docencia e investiga sobre aspectos estilísticos relevantes del charango en Argentina. Además, el músico se encuentra próximo a finalizar sus estudios de posgrado en la Maestría en Creación Musical, Artes Tradicionales y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Su formación técnica incluye el abordaje del lenguaje académico en el repertorio popular junto a la pianista Silvia Teijeira y el aprendizaje de armonía y composición con el maestro Juan Carlos Cirigliano en Buenos Aires, sumado a su especialización en el hatun charango con el maestro peruano Federico Tarazona.

En el ámbito interpretativo y artístico, se desempeñó como solista representando a la Argentina en festivales internacionales de charango y cordófonos en Perú, Bolivia, Chile y Colombia, y en giras de conciertos por salas de Italia y Sudáfrica.

Su carrera solista incluye participaciones en las temporadas de orquestas sinfónicas y de cámara nacionales e internacionales interpretando la Suite en concierto de Jaime Torres —obra que le fue confiada por el propio Torres para su difusión orquestal con arreglos de Gerardo Gandini—, el Concierto número 1 para Charango Tres Paisajes Andinos de Federico Tarazona, la adaptación para charango de la Suite Yupanquiana de Carlos Carmona, y la Misa Criolla y Misa por la Paz y la Justicia de Ariel Ramírez, acompañando en escena a figuras como Zamba Quipildor, Duilio Smiriglia, Nahuel Pennisi y Bruno Arias.

Su labor contempla también la autoría del libro Jaime Torres: charango, sonqo, América, publicado en abril de 2019 por la Editorial de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde volcó la transcripción y rescate de las partituras de la obra del maestro don Jaime Torres, de quien fue discípulo y colaborador.

Su trayectoria se complementa con su rol como miembro fundador de la Asociación Internacional del Charango Charangos del Mundo, la integración del Ensamble Argentino de Improvisadores enfocado en la música contemporánea, y la obtención de distinciones como la tercera mención en el Premio Bienal Federal para solistas de orquesta sinfónica en 2019 entre más de 150 participantes, el premio Escenario de Oro en 2016 otorgado por el multimedio América y una beca de formación del Fondo Nacional de las Artes en 2013 para el Encuentro de Composición e Improvisación realizado en San Juan.