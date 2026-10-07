Se presenta un libro sobre la reivindicación de la presencia charrúa en el territorio entrerriano

La referente del Pueblo Nación Charrúa Ukaivberá G. Do Nascimento compartirá la presentación de su libro titulado Goué, guardián del agua, mediante una actividad abierta que se desarrollará el próximo lunes 12 de octubre a partir de las 15:30 en el Área Natural Protegida La Porota, espacio verde ubicado a la altura del kilómetro 460,5 de la Ruta Nacional 12 en la localidad de La Picada.

La jornada literaria y cultural se llevará a cabo con el propósito de reivindicar la memoria, la presencia histórica y la identidad del pueblo originario en el territorio entrerriano, con el fin de promover la concientización sobre la preservación de las cuencas hídricas, la biodiversidad de los montes nativos y el patrimonio cultural regional.

La publicación reúne un conjunto de relatos que abordan la figura del agua como un recurso natural vital para los ecosistemas locales y como un elemento estructurante de la cosmovisión charrúa y del arraigo territorial comunitario.

A través de los textos recopilados por el autor en esta obra editada por Equilibro Ediciones, la propuesta ahonda en la interacción entre las comunidades indígenas y el entorno natural de la provincia de Entre Ríos, planteando el cuidado del medio ambiente y los ríos como un ejercicio de memoria y de resguardo de los saberes ancestrales frente al avance de las transformaciones ambientales y culturales de la región.

El encuentro se sumará a las actividades que se desarrollarán con motivo de las conmemoraciones del 12 de octubre por el Día de la Diversidad Cultural, fecha establecida para valorar los derechos humanos y la pluralidad étnica.

La actividad será de acceso libre y gratuito.