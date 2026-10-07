"Ventana": una muestra que indaga sobre la rutina y la observación a través del grabado

La muestra se podrá visitar este jueves y viernes en la Escuela de Artes Visuales.

La artista Juliana Roa inaugurará la exposición de grabado titulada "Ventana" este jueves 8 de octubre a las 19 en el Salón de Exposiciones de la Escuela de Artes Visuales Profesor Roberto López Carnelli, espacio ubicado sobre la calle Laprida 331 de la ciudad de Paraná. La actividad, desarrollada en el marco del Seminario de Investigación Artística orientado a las técnicas de grabado, propone una pausa para detenerse y observar escenas, objetos y presencias que habitualmente pasan desapercibidas.

A través de las producciones que integran la exhibición, la expositora aborda la temática de la mirada sobre lo doméstico y lo circundante, transformando situaciones simples en puntos de reflexión sobre las narrativas paralelas que conviven en el espacio público y privado.

La propuesta del Seminario de Investigación Artística busca revalorizar el grabado como una disciplina capaz de registrar detalles sutiles de la realidad, invitando al espectador a detener su ritmo habitual y reconocer los distintos relatos gráficos que surgen del contacto con la rutina de la ciudad.

La muestra permanecerá abierta al público durante el jueves 8 y el viernes 9 de octubre.

El acceso será gratuito y abierto al público en general.