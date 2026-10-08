Aldea María Luisa celebra su 139° aniversario

La celebración comenzará con la inauguración del Polideportivo y continuará con un festival.

La Municipalidad de Aldea María Luisa habilitará su nuevo Polideportivo Municipal mediante un acto institucional programado para este domingo 11 de octubre a las 11 en el predio del flamante complejo deportivo y recreativo de la comuna. La ceremonia pública se llevará a cabo con el propósito de concretar la apertura de un espacio de encuentro social y práctica deportiva en coincidencia con los festejos por el aniversario número 139 de la fundación de la localidad entrerriana.

La jornada conmemorativa continuará por la tarde con una programación artística y musical en el predio del Multiespacio La Posta, donde se concentrarán los espectáculos preparados para toda la familia.

La grilla comenzará a las 18 con la presentación del grupo folclórico Los Majestuosos del Chamamé, continuando a las 19 con la actuación de la agrupación santafesina de cumbia Los Palmeras.

El escenario mantendrá su actividad musical durante la noche con el ingreso de la banda Los Binder a partir de las 20, concluyendo los festejos a las 21 con el cierre musical a cargo del grupo Los Moros.

La propuesta será de acceso libre y gratuito.