Almada, Kamiya, Rep y Sasturain participarán de la Feria Provincial del Libro en Concordia

La segunda edición se desarrollará desde este viernes 9 al domingo 11 de octubre en el Centro de Convenciones, con entrada libre y gratuita. Habrá más de 100 editoriales, presentaciones de libros, talleres, teatro y música.

Concordia recibirá este fin de semana a escritores, editoriales y lectores en la segunda Feria Provincial del Libro. Organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, la propuesta tendrá tres días de actividades destinadas a escuelas y al público general, bajo el lema “Entre Ríos se conecta con su fuerza original”.

Alejandra Kamiya, Selva Almada, Miguel Rep y Juan Sasturain serán algunos de los invitados. A sus participaciones se sumará una agenda de autores entrerrianos, espectáculos y propuestas para las infancias.

Kamiya se presentará el viernes 9, a las 20, junto a Clara Chauvin. El sábado 10, a las 12, Almada participará del acto de apertura junto a Mara Rodríguez y regresará a las 21 para compartir El Enriedo con Rusi Millán Pastori, un espectáculo que combina lecturas de poetas del litoral y música en vivo.

También el sábado, a las 20, Rep participará de una presentación junto a Horacio Osorio y Américo Schvarztman. El domingo 11, a las 20, Sasturain compartirá una actividad con Oscar Londero.

Libros y espectáculos durante las tres jornadas

La programación del viernes comenzará a las 11 con Las Andanzas de la Payasa Mandarina, una propuesta teatral para las infancias. A las 14.30 se presentará Una Valija en Canciones.

A las 18 se compartirán los libros Patio Solariego, de Ana María Garasino, y Rama de coplas, de Poldy de Bird, con la moderación de Gustavo Martínez y Matías Armándola. A las 19 será el turno de Las torturas del convento, de Daniel Enz. La jornada tendrá, a las 21, la función de ¡Afuera!, con Gustavo Benderski, basada libremente en Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes.

El sábado, a las 15, se presentará la Academia de Canto Vocal Clave. A las 17, Fernando Belottini llevará Mi parte de guerra, publicado por Editorial Caburé, con la moderación de Matías González. Una hora después, Roberto Romani presentará San Carlos, un castillo de leyenda, de la Editorial de Entre Ríos, acompañado por Matías Armándola. A las 19, Max Aguirre y Luciano Sarasino compartirán 100 mentiras, relatos dibujados.

El domingo comenzará con la actuación del Ensamble La Chamarra, del Programa de Orquestas Infanto Juveniles de Entre Ríos, a las 11.30. A las 12.30 habrá una suelta de libros y, a las 17, se presentará el Conjunto Musical Armonía Imperial.

A las 18, Mariana Bolzán presentará Horizonte de Sucesos, novela ganadora del Premio Fray Mocho y publicada por la Editorial de Entre Ríos. A las 19 se realizará un homenaje a Jorge Enrique Martí por el centenario de su nacimiento, coordinado por Roberto Romani y Matías Armándola. Después de la actividad con Sasturain, el cierre será a las 21 con Festi Cuac! y la actuación de Maniquí, banda de rock y pop de Concordia.

Lecturas, recorridos y actividades para las infancias

Durante los tres días, Oscar Londero estará a cargo de Las lecturas de Oscar, una experiencia de escucha literaria inmersiva en el Bibliopatio. Se podrá participar de 10 a 12 y de 15 a 18.

La feria también contará con un Bus Literario, un Museo Interactivo y actividades junto a bibliotecas, además de los stands, talleres y lecturas abiertas.

Tras una primera edición que, según los organizadores, convocó a más de 20 mil personas, el encuentro volverá a reunir en Concordia parte de la producción literaria y editorial de la provincia. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.