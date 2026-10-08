Comienza un ciclo gratuito de talleres sobre cine y lectura

El Cineclub de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos junto a la Comisión Vecinal del Barrio Aatra III y IV y la Biblioteca Popular María Esther de Miguel llevarán a cabo la segunda edición del ciclo de talleres de literatura y cine titulado "Se cumplió la profecía: la imaginación como herramienta política", el cual constará de seis encuentros presenciales orientados a personas de todas las edades.

La iniciativa comenzará este viernes 9 de octubre a las 17 en la Biblioteca Popular María Esther de Miguel, ubicada dentro del predio del Polideportivo del Barrio Aatra en la ciudad de Paraná, con el objetivo de abordar la lectura compartida y el análisis audiovisual como espacios de formación para indagar sobre las dimensiones del tiempo, el espacio y la identidad en contextos sociales complejos.

El primer eje de esta propuesta estará centrado en la dimensión del tiempo y el planteo de interrogantes sobre las formas de ejercitar la imaginación colectiva frente a las dinámicas de aceleración y fragmentación de la cotidianidad actual.

En la jornada de apertura las personas participarán de un espacio de lectura y debate en torno a los textos Instrucciones para dar cuerda al reloj, incluyendo su preámbulo, publicado por Julio Cortázar en 1962, e historias breves como Las Moscas, obra del escritor Horacio Quiroga aparecida en 1935.

Las instituciones organizadoras precisaron que para sumarse al taller no se requieren conocimientos ni experiencia previa en la materia.

La programación continuará el próximo viernes 23 de octubre a las 17 con la realización del segundo encuentro, el cual se trasladará a la sede céntrica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, situada en la calle Buenos Aires 389. En esa oportunidad, los participantes asistirán a la proyección de la película argentina Vendrán lluvias suaves, largometraje dirigido por Iván Fund en el año 2018, para posteriormente abrir una instancia de intercambio oral y debate sobre el lenguaje cinematográfico.

Todos los encuentros se desarrollarán con acceso libre y gratuito.