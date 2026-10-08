Comparsas y tambores marcarán la 25ª edición del Contrafestejo en Paraná

El Contrafestejo se realiza este sábado desde las 16, en la Plaza San Miguel.

El encuentro será este sábado 10 de octubre, desde las 16, en Plaza San Miguel. La programación incluirá una ceremonia alrededor del fuego, una apertura musical y un desfile con agrupaciones de Paraná, Santa Fe y Rosario.

El Contrafestejo llegará este sábado a su 25ª edición con una jornada dedicada a las culturas originarias y afrodescendientes. En esta oportunidad, la organización optó por prescindir del escenario y dar protagonismo al desfile de comparsas y baterías, una de las expresiones que identifican al encuentro.

La convocatoria comenzará a las 16 en Plaza San Miguel, con una ceremonia alrededor del fuego sagrado. A las 16.45 se realizará la apertura a cargo de las cátedras de la Escuela de Artes y Música. Desde las 17, los tambores acompañarán el paso de las agrupaciones participantes.

El desfile reunirá a Candombe Rejunte, Batería Imperial, Comparsa Merlyn, Bololó Afrosamba, Puro Swing y Candombe Transfeminista. También participarán La Castillo – Justicia por el Juli, de Santa Fe, y Candombe Hormiga, de Rosario.

La propuesta combina el encuentro comunitario con una revisión crítica de los relatos sobre la conquista de América. A través de la música y de la presencia en las calles, reivindica a los pueblos originarios y afrodescendientes y su aporte a la identidad cultural del territorio.

Desde esa perspectiva, el Contrafestejo recuerda lo que sus organizadores denominan el último día de libertad de los pueblos antes de la conquista. La memoria de esas comunidades y la continuidad de sus expresiones culturales atraviesan una celebración que, edición tras edición, convoca a compartir el espacio público.

En este aniversario, el desfile ocupará el lugar central de la programación: la invitación será a reunirse alrededor de los tambores y acompañar el recorrido de las comparsas.