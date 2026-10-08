Dos noches de artes escénicas en La Salita de Perón

La Salita de Perón, ubicada en calle Perón 648 de Paraná, recibirá durante la corriente semana dos espectáculos artísticos dirigidos al público local, comenzando este jueves 8 de octubre a las 21 con la presentación del unipersonal musical "Tiempo de pájaros" y continuando el domingo 11 de octubre a partir de las 20 con la función teatral "La Clavelito. Una mujer hecha de retazos".

La programación iniciará la noche del jueves con la propuesta escénica creada e interpretada por la artista bonaerense Gala Laura Gallo. El espectáculo está estructurado bajo el concepto de ensayo abierto y pequeño concierto para voz que danza, hilos y papel, combinando elementos del canto, la danza contemporánea y la actuación.

La dramaturgia sonora está compuesta principalmente por canciones originales escritas por la propia intérprete, incorporando además pasajes y arreglos musicales basados en composiciones de Astor Piazzolla y Luis Alberto Spinetta, y de versiones del proyecto Tierracantado.

La agenda continuará el domingo a las 20 con la llegada del elenco Las Zorrillas, agrupación artística procedente de Formosa que pondrá en escena una pieza teatral que aborda los mandatos sociales y mandatos familiares que condicionan el rol de la mujer, utilizando una estructura dramática donde la protagonista reconstruye su propia historia vital a través de fragmentos, citas y monólogos de personajes de grandes autores como Antón Chéjov, Griselda Gambaro, Federico García Lorca y Alejandro Urdapilleta.

Para reservas, comunicarse al 3704 413388.