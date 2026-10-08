"Eco de las Eras", una propuesta de antropología y música en vivo

La cantante, compositora y profesora en Ciencias Antropológicas Tinaí brindará el espectáculo musical titulado "Eco de las Eras" este domingo 11 de octubre a partir de las 20 en el espacio El Paraje, ubicado sobre la calle San Luis 769 de la capital entrerriana.

La actividad se enmarca dentro del ciclo Paraje: La Canción Tercera Parada y pretende articular la investigación antropológica con la interpretación musical a través de un repertorio de canciones de autoría propia e historias centradas en la memoria ancestral, los paisajes del monte y del río Uruguay, el cuidado de la tierra y la identidad territorial de la región.

El concierto estará estructurado en torno al diálogo entre la voz y la guitarra, donde la artista repasará pasajes sonoros junto con relatos contextuales que abordan temáticas vinculadas a la preservación del medio ambiente, las tradiciones y el concepto del cuerpo como territorio vital.

La intérprete, reconocida por su labor pedagógica e investigativa en el ámbito de las ciencias sociales, integrará en su puesta de canto y poesía diversos elementos recopilados en sus trabajos sobre la oralidad y los saberes regionales.

La jornada contará con un servicio de gastronomía.

La actividad se desarrollará con modalidad de entrada a la gorra, con un aporte sugerido de $8.000. Para reservas, comunicarse al 343 3010514.